Платить или спорить? Эфир в 21:05

В России чуть больше 50 миллионов автовладельцев, которые ежегодно выплачивают миллиарды рублей в счет штрафов за нарушение правил дорожного движения. Правительство Москвы, например, в 2018 году планирует собрать с автомобилистов штрафов на почти 21 с половиной миллиард рублей. Автомобилисты заявляют, что идея с комплексами фото-видеофиксации дорожного движения выродилась в "бизнес по продаже фотографий автовладельцам", а чиновники не заинтересованы в снижении числа нарушителей, которые приносят бюджету немалые деньги.

Закон предусматривает возможность оспорить штраф, назначенный после видеофиксации. И на бумаге все не так сложно. Но как это происходит на самом деле? Спросим у Петра Шкуматова и Сергея Радько