Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Оппозиция в условиях изоляции. Эфир в 19:05

Алексей Навальный и Илья Яшин

Артемий Троицкий, Максим Кац, Дмитрий Орешкин о политической обстановке в РФ

Навальный призывает строить оппозицию с нуля. Америка высылает российских дипломатов в знак солидарности с Британией. Как скажется обстановка "осажденной крепости" на судьбе российских противников режима Путина?

Обсуждают аналитик Дмитрий Орешкин, политик Максим Кац и журналист Артемий Троицкий. Ведущая Елена Рыковцева

Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG