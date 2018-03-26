Оппозиция в условиях изоляции. Эфир в 19:05

Артемий Троицкий, Максим Кац, Дмитрий Орешкин о политической обстановке в РФ
Навальный призывает строить оппозицию с нуля. Америка высылает российских дипломатов в знак солидарности с Британией. Как скажется обстановка "осажденной крепости" на судьбе российских противников режима Путина?
Обсуждают аналитик Дмитрий Орешкин, политик Максим Кац и журналист Артемий Троицкий. Ведущая Елена Рыковцева
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