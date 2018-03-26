Пол Райан: Трамп более жесток по отношению к России, чем Обама

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан поддерживает решение администрации Дональда Трампа выслать 60 российских дипломатов и закрыть консульство России в Сиэтле. Он считает это "адекватным" ответом на действия России и проявлением солидарности с Великобританией, которая обвинила Кремль в причастности к отравлению в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Пол Райан в понедельник посетил редакцию Радио Свобода/Радио Свободная Европа в Праге. В интервью телеканалу "Настоящее время" он сказал, что поддерживает ужесточение санкций в отношении России, в частности финансовых санкций по отношению к "олигархам" из окружения Владимира Путина. При этом он назвал "резонными" соображения Алексея Навального о том, что санкции должны быть направлены именно на окружение Путина, а не на население России как таковое.

Пол Райан также заявил, что в ходе своего визита в Чехию обсудил с представителями чешских властей возможную экстрадицию российского хакера Евгения Никулина из Праги в США. Москва добивается его экстрадиции в Россию.

Республиканец Пол Райан считает политику нынешней республиканской администрации Дональда Трампа более жесткой и, как он выразился, "менее наивной" по отношению к России, чем политика Барака Обамы. В качестве примера он привел ужесточение санкций. По словам Райана, России необходимо дать понять, что она не должна вмешиваться в демократический процесс в США и других странах.