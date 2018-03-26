США высылают 60 дипломатов России, Германия - четырех дипломатов

Соединенные Штаты приняли решение выслать 60 российских дипломатов, закрыть Генеральное консульство России в Сиэттле в ответ на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

В заявлении Белого дома по этому поводу говорится, что президент Дональд Трамп "распорядился изгнать десятки российских офицеров разведки из Соединенных Штатов и закрыть российское консульство в Сиэтле из-за его близости к одной из баз подводных лодок и штаб-квартире компании Boeing".

В заявлении отмечается, что Соединенные Штаты принимают эту меру совместно с cоюзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией химического оружия военного назначения на территории Соединенного Королевства Великобритании. Отмечается, что инцидент в Великобритании является "последним в продолжающейся тенденции дестабилизации во всем мире". "Сегодняшние действия делают США более безопасными, уменьшая способность России шпионить за американцами и проводить скрытые операции, которые угрожают национальной безопасности Америки", - отмечается в заявлении.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры разъясняют России, что ее действия не останутся без последствий. Соединенные Штаты готовы сотрудничать, чтобы наладить более тесные отношения с Россией, но это может произойти только с изменением поведения российского правительства", - отмечается в заявлении администрации США.

Ранее сообщалось, что Германия приняла решение выслать четверых российских дипломатов по подозрению в причастности Москвы к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Англии. Об этом сообщила в понедельник немецкая "Зюйддойче цайтунг" (Sueddeutsche Zeitung). Позже министерство иностранных дел ФРГ подтвердило эту информацию. Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш объявил, что его страна вышлет трех дипломатов РФ. Четыре российских дипломата объявлены персоной нон грата в Польше. Об этом сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович. По его словам, Британия стала объектом беспрецедентной атаки, "мы солидарны с нашими союзниками", - добавил он.

Другие страны, изгнавшие российских дипломатов, включают Данию, Францию, Латвию, Литву и Нидерланды. Президент Европейского совета Дональд Туск сказал, что 14 стран высылают российских дипломатов и что нельзя исключать дальнейшие меры. Украина, которая не является членом ЕС, заявила, что выдворит 13 российских дипломатов.

Москва отрицает ответственность за нападение 4 марта на Скрипаля и его дочь. Их отравление стало первым известным использованием нервно-паралитического токсина в Европе со времен Второй мировой войны. В результате Великобритания изгнала 23 россиянина, а Москва ответила изгнанием того же числа британцев и закрытием Британского совета - организации, занимающейся культурными обменами.