"Дымка демократии". Как "народного лидера" переизбирают египтяне

В Египте в течение трех дней, с 26 по 28 марта, проходят выборы президента страны, на которых убедительную победу, почти с 90 процентами голосов, должен одержать баллотирующийся на второй срок действующий глава государства, фельдмаршал Абдель Фаттах ас-Сиси. Его единственный соперник, лидер почти никому не известной маленькой партии Муса Мустафа Муса, ранее активно работавший в предвыборном штабе ас-Сиси, выдвинул свою кандидатуру за 15 минут до окончания срока регистрации. Все остальные кандидаты были отстранены или сами отказались от участия в президентской гонке, назвав происходящее фарсом.

Окончательные результаты выборов президента более чем 97-миллионного Египта, где правом голоса обладают около 60 миллионов избирателей, должны быть объявлены до 2 апреля. Все известные в стране оппозиционные политики решили не участвовать в выборах, обвинив власть в создании режима жесточайшего подавления всех свобод и репрессий против инакомыслящих. Например, пострадал даже просто заявивший о намерении баллотироваться бывший начальник Генерального штаба египетской армии Махмуд Хегази – он был задержан не некоторое время секретной полицией "Мухабарат", директор которой Мохаммед Ахмед Фарид считается одним из наставников президента ас-Сиси еще в бытность последнего молодым офицером. Выйдя на свободу, бывший начальник Генштаба о своих президентских амбициях больше не заикался.

63-летний Абдель Фатах ас-Сиси в первый раз стал президентом Египта (а также и фельдмаршалом) 8 июня 2014 года. В июле 2013 году Ас-Сиси организовал государственный переворот, в ходе которого был свергнут законно избранный президент-исламист Мухаммед Мурси, тесно связанный с панарабским движением "Братья-мусульмане" и приостановлено действие Конституции. Мурси был помещен под домашний арест, а впоследствии судим и приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. "Братья-мусульмане" объявлены в Египте террористической организацией.

На рубеже 2013-2014 годов временно правивший страной Высший совет вооруженных сил Египта призвал генерала ас-Сиси к "служению родине", а назначенный им же самим после переворота номинально исполнявший обязанности главы государства политик Адли Мансур присвоил ему звание фельдмаршала. 6 февраля 2014 года ас-Сиси заявил, что у него "не остается другого выбора, кроме как выполнить требования народа Египта". На выборах в мае 2014 года Абдель Фаттах ас-Сиси получил, по официальным данным, почти 97 процентов голосов избирателей.

Нынешний единственный соперник президента-фельдмаршала Муса Мустафа Муса, бизнесмен и глава почти не известной партии "Аль-Гэд" ("Завтра") откровенно заявляет, что решил баллотироваться в президенты после отказа от участия в выборах всех остальных политиков. По его словам, он не хотел давать оппозиции, в том числе и запрещенным "Братьям-мусульманам", возможность критиковать итоги выборов в случае, если бы единственным кандидатом на них оказался только лишь сам действующий глава государства ас-Сиси.

О том, что представляют собой нынешние выборы президента Египта, и как меняется это государство и ее внутренняя и внешняя политика при президенте Абделе Фаттахе ас-Сиси, в интервью Радио Свобода рассказывает политолог-арабист, профессор Григорий Косач:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F420231116&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

​– Один-единственный реальный кандидат, действующий глава государства, который, по всем прогнозам, наберет до 90 процентов голосов. Отстраненные от выборов лидеры оппозиции, несколько подставных кандидатов, из которых остался только один. Что-то это все сильно напоминает. Похоже, в лучшем случае, не на выборы, а на референдум о доверии действующему главе государства.

– Именно этот принцип, не выборов, а референдума, долго использовался и во времена Хосни Мубарака. Речь тогда вообще не шла о прямом голосовании. Как раз появление в стране закона о выборах, предусматривающего прямое голосование, и было одним из итогов революции 2011 года. Сейчас везде, Египет в данном случае абсолютно не исключение, предпринимаются попытки придать некий демократический флёр избирательному процессу, который проходит и легитимизируется вне зависимости оттого, насколько он ущербен.

Конечно же, эта "дымка демократии" – не имеющая значения фикция, и всем понятно, что ас-Сиси может набрать и большее количество голосов, чем 90 процентов. При этом реальная явка совсем необязательно будет достаточно высокой, напротив, скорее всего, она будет низкой. И предшествовавшие выборы в Египте, когда ас-Сиси впервые стал президентом, это лишь доказали. В 2014 году явка едва ли составила где-то 34-35 процентов. Но нужно придать всему демократическую окраску, этого требуют и международные обязательства Египта. Ради этого и появился Мустафа Муса, заявивший о необходимости не оставить ас-Сиси одного в ходе этой кампании, которая должна быть "демократической". Это многое напоминает, и российские реалии, и ситуацию во многих странах постсоветского пространства. Арабский мир в этом отношении – прекрасный пример такой дымки демократии, за которым ровным счетом ничего не стоит.

Это многое напоминает, и российские реалии, и ситуацию во многих странах постсоветского пространства

​– Весь Египет сейчас просто обклеен постерами, плакатами, рекламой достижений президента ас-Сиси. О нем в первую очередь говорят, как о человеке, который спас страну от радикальных исламистов во время последних турбулентных лет, после свержения Хосни Мубарака и потом прихода к власти "братьев-мусульман" во главе с Мохаммедом Мурси. Как это следует все воспринимать: как попрание основ демократии или как неизбежный, жестокий, но умелый и разумный шаг?

– Это и то, и другое. Да, люди, которые собирались выставить свои кандидатуры в президенты сейчас, в конечном итоге ушли в тень, но заявив, что выборы, так или иначе, будут сфальсифицированы. Либо они прямо подверглись арестам и были сняты с предвыборной гонки. Но одновременно это и умелое использование ситуации. У ас-Сиси есть достижения. Он, так или иначе, проводит социально-экономические реформы, которые включают, в частности, отмену популистских финансовых субсидий, ранее дававшихся всем бедным, без разбора. На смену пришла целевая социальная помощь. При нем стало строиться много жилья и дорог, окреп городской средний класс. С другой стороны, девальвация египетского фунта и резкое снижение его курса создали возможности для ограничения импорта и, в определенной мере, возрождения внутреннего производства, хотя для определенных групп населения это обернулось ухудшением их социально-экономического положения.

Непрерывная пропаганда влияет на умонастроения

Некоторые группы населения, конечно же, сегодня высказывают свою явную поддержку ас-Сиси. Да, он "Отец нации", "Национальный лидер". Да, "без ас-Сиси в стране ничего не произойдет, только он все решает". "Ас-Сиси спасет нашу страну, у которой слишком много врагов - от Катара до внутренней оппозиции". Непрерывная пропаганда влияет на умонастроения. Кстати, есть еще одно обстоятельство, которое тоже важно, когда мы говорим о его популярности - социальное происхождение самого Абделя Фаттаха ас-Сиси. Он дитя рабочей окраины, сын мелкого торговца из каирского бедного квартала, и вовсе не представляет традиционную для Египта политическую элиту.

– А что произошло при нем с репутацией Египта? Ведь мир меняется, и то, на что на Западе можно было закрывать глаза еще лет 20-30 назад, сейчас считается совершенно нетерпимым. За последние годы очень много говорилось и писалось о чудовищных нарушениях прав человека при ас-Сиси, о том, что египетские спецслужбы получили полную власть над собственными гражданами, о бессудных убийствах, пытках, массовых задержаниях, избиениях, изнасилованиях, и т. д.

– Все, о чем вы говорите – это египетская повседневность, которая возникла давным-давно и сохраняется не только при власти ас-Сиси. Это началось еще в эпоху Гамаля Абделя Насера, и продолжалось в течение всего времени правления всех тех, кто представлял армию Египта во власти. И что, если журналисты в либеральных западных изданиях пишут о том, что на самом деле происходит в Египте, то обращают на эти публикации внимание представители политических элит западных стран? Как часто звучит критика Египта со стороны Госдепа США? В Вашингтоне, думаю, тщательно взвешивают, что лучше: авторитарный ас-Сиси, со всеми преступлениями против прав личности, либо взрыв радикального исламизма? И скорее всего, выбирают диктатора ас-Сиси. А что говорят в Европейском союзе по этому поводу? То же самое. Есть и Россия, которую вообще никогда не волнуют никакие проблемы соблюдения прав человека. Москва будет развивать отношения хоть с чертом, хоть с дьяволом, не упоминая ни о каких демократических принципах никогда, лишь бы продать, например, оружие.

​– Есть разные мнения о том, куда свернул внешнеполитический курс Египта после Хосни Мубарака. Что влияние США в этой ключевой стране региона сильно ослабло из-за невнятной позиции Вашингтона при Бараке Обаме. И что, впервые за десятилетия, наоборот, очень окрепли связи Каира с Москвой. Есть немало фактов, на это указывающих. Были совместные военные учения, и не одни, и даже идет речь о появлении в Египте постоянной базы Воздушно-Космических сил России, которые оттуда якобы будут действовать против исламистов в Ливии.

– Не будет забывать о том, что ас-Сиси был одним из тех арабских лидеров, которые сразу же после прихода Трампа к власти посетили Вашингтон – со всеми подобающими почестями и славословиями в адрес нового американского президента. В конце концов, в Египет в больших объемах бесперебойно продолжает поступать американское оружие, и Египет продолжает получать американскую помощь, в том числе для поддержания боеспособности своих вооруженных сил. Каир очень ловко играет сейчас на обстоятельствах развития своих отношений с Россией. И в данном случае, это может быть в определенной мере египетский шантаж в отношении США!

Каир очень ловко играет сейчас на обстоятельствах развития своих отношений с Россией

Кстати говоря, у Каира прекрасные отношения не только с Москвой или с Вашингтоном. Египет развивает великолепные отношения с Саудовской Аравией, которая и стоит за режимом ас-Сиси, и которая, конечно же, выступает в качестве главного посредника в отношениях между нынешним Египтом и США. Россия, может быть, в Египте что-то получит. Конечно, Москва может иметь далеко идущие планы в отношении Египта и всего арабского региона. Но, на мой взгляд, Египет и лично ас-Сиси много умнее, чем это кажется из Кремля. И создавать тесную связь с Россией в настоящее время он не станет. Для него гораздо принципиальнее сохранять собственную внешнеполитическую линию, которая совсем необязательно была бы привязана к какому-либо из полюсов современного мира и, в первую очередь, к Москве.

– Говоря о собственной внешнеполитической линии Каира: опять же со времен Насера, Египет играл ключевую роль во всех событиях, происходивших десятилетиями на Ближнем Востоке, активно был задействован в каждом конфликте, сделке, переговорах. А сейчас, например, все сильнее разгорается, а ничуть не заканчивается, война в Сирии, в которой уже увязли все ключевые игроки – от Ирана, Саудовской Аравии и Израиля до России и США. И единственная страна, которая особо не высказывается, не участвует, не задействована - это Египет. Это о чем говорит?

– Ведущая роль Египта в арабском мире всегда значительно преувеличивалась в силу одного простого обстоятельства. Однажды, когда-то, в Египте был великий лидер, его звали Гамаль Абдель Насер. И благодаря его существованию и влиянию, в силу определенных обстоятельств, сложилось впечатление, что Каир страшно могущественен и влиятелен во всем арабском регионе. Но эта эпоха давно уже закончилась. Египет на протяжении всего времени своего новейшего развития, начиная с правления Хосни Мубарака и до сих пор, играет, в лучшем случае, роль верного союзника Саудовской Аравии в региональном пространстве арабского мира. Египетская внешнеполитическая линия очень скоординирована с саудовской внешнеполитической линией.

Да, Каир не участвует в сирийских событиях, но, что очень важно, (и этим, кстати, его позиция отличается от позиции Саудовской Аравии в том, что касается Сирии) считает необходимым сохранить режим Башара Асада у власти в Дамаске. Ас-Сиси неоднократно высказывался по этому поводу, и эта позиция его неизменна. Египет – одна из немногих стран региона, которая продолжает цепляться за Асада! Можно вспомнить многочисленные визиты представителей Асада в Каир для проведения разных переговоров, которые, конечно же, касались проблем безопасности и противостояния Дамаска и сирийской вооруженной оппозиции. Но в целом Египет сейчас – это страна, которая предпочитает не играть ведущую роль в региональном пространстве, а координировать эту роль с теми, кто сегодня реально может претендовать на звание центра силы арабского мира.

– Но выступая за сохранение Асада у власти, Каир и лично президент ас-Сиси просто автоматически становятся если не союзником, то партнером и Москвы, и Тегерана, противопоставляя себя многим остальным?

Москва и Каир никогда не достигали каких-либо серьезных соглашений по поводу судьбы Асада

– Египет, несмотря на все (не только во время президентства Мурси, но и позже, уже после прихода ас-Сиси к власти) попытки Ирана установить с ним более близкие, развитые отношения, все же не пошел на это. Для Каира поддержка Башара Асада вовсе не означает автоматического встраивания в ряд "Москва-Тегеран-прочие асадовские союзники". Египетским властям просто очень важно доказать и показать, что они все-таки самостоятельны в своей внешней политике. Москва и Каир никогда не достигали каких-либо серьезных соглашений по поводу судьбы Асада. Говорить в Каире могут много о том, что этот режим должен быть сохранен у власти – но не более того! Решаться на любые конкретные действия в поддержку Асада, на поставки ему вооружений, или чего-то вроде этого, Египет не собирается, - уверен профессор Григорий Косач.