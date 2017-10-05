Сказать Путину одну простую вещь

В Кремле в четверг прошли переговоры президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана, прибывшего в Москву накануне с первым в истории визитом. Войны в Сирии и Йемене, отношения с Ираном, торговля российским оружием и цены на нефть – таковы главные темы этой встречи, которую обе стороны и некоторые мировые СМИ уже поспешили назвать "исторической". Однако независимые эксперты полагают, что по итогам общения российского президента и саудовского короля вряд ли следует ждать сенсаций. Слишком по-разному Путин и король Салман смотрят друг на друга и на события в мире.

Первая в истории поездка короля Саудовской Аравии в Москву готовилась, откладывалась и переносилась несколько лет. 81-летний Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, у которого, по сведениям из его окружения, все сильнее проявляются болезнь Альцгеймера и другие недуги, пробудет в России до субботы. Его свита в тысячу человек накануне визита полностью выкупила, вплоть по 7 октября, все места в нескольких расположенных в самом центре лучших пятизвездочных московских гостиницах – Ritz-Carlton, Four Seasons и других.

Россия и Саудовская Аравия, вместе добывающие 25 процентов всей нефти в мире, в сентябре 2016 года подписали договор о сокращении ее добычи, чтобы стабилизировать цены на углеводородное топливо после периода их долгого падения, начавшегося в 2014 году. Москва и Эр-Рияд помогли заключить аналогичную сделку между ОПЕК и другими производителями, чтобы сократить добычу нефти до конца марта 2018 года. Суммарный объем инвестиций Саудовской Аравии в Россию уже к моменту встречи Владимира Путина и короля Салмана составил более 1 миллиарда долларов. Теперь стороны говорят об их планируемом росте - сейчас между Москвой и Эр-Риядом подписан ряд новых соглашений по инвестициям в энергетику и технологии на сумму до 1 миллиарда долларов. К визиту саудовского короля российская сторона также подготовила пакет оружейных контрактов на сумму свыше трех миллиардов долларов. Речь идет, в том числе, о поставке Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

В то же время между Москвой и Эр-Риядом сохраняются серьезные разногласия во взглядах на войну в Сирии. Саудовская Аравия поддерживает повстанцев, воюющих с силами президента Башара Асада, а значит, и с действующими здесь на стороне Дамаска российскими и иранскими военными формированиями. Кроме того, саудовские военные участвуют в операции против повстанцев-хуситов в Йемене, также поддерживаемых Тегераном, считающимся внешнеполитическим партнером Москвы.

О том, каких реальных итогов потом следует ждать от переговоров Владимира Путина и короля Салмана, в интервью Радио Свобода рассуждает московский политолог-арабист, профессор Григорий Косач:

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– Россия и Саудовская Аравия имеют диаметрально противоположные взгляды на очень многие события и проблемы современного мира. Можно ли ждать хоть каких-то заметных изменений в отношениях двух стран сейчас, внезапных объявлений, решений?

– Я был бы очень осторожен в прогнозах относительно итогов этого визита. Отношения между двумя странами очень часто определялись множеством привходящих обстоятельств, которые либо поднимали их до необыкновенных высот, либо тут же низвергали в пучину. Например, период становления нынешней российской государственности, 90-е годы: визиты премьера Черномырдина и министра иностранных дел Козырева в Саудовскую Аравию, а также в другие страны зоны Персидского залива, и огромная эйфория, которая царила по этому поводу. Речь шла о том, что Саудовская Аравия является примером для жизни российских мусульман, Саудовская Аравия сможет оказать нам значительную финансовую и иную помощь, и так далее. Но началась война в Чечне – и отношения были заморожены.

Началась война в Чечне – и отношения были заморожены

Потом – приход Путина к власти, когда он инициировал вступление России, в качестве государства-наблюдателя, в Организацию исламского сотрудничества, в то время организацию "Исламская конференция". Вроде бы дела развиваются великолепно, Путину нужно, чтобы в Саудовской Аравии признали легитимность Ахмада Кадырова, признали Чечню частью РФ. Это происходит. Но начинается "арабская весна" – и Россия начинает рассуждать о том, что есть "ваххабитский тандем", представленный Саудовской Аравией и Катаром, который стремится к тому, чтобы сместить светские власти в странах-союзниках России, заменить их на угодные им исламистские режимы, и отношения вновь скатываются в пропасть.

Начинается "арабская весна" – и Россия начинает рассуждать о том, что есть "ваххабитский тандем", представленный Саудовской Аравией и Катаром

Далее Саудовская Аравия пытается нащупать некие точки взаимопонимания с Россией, на Петербургский экономический форум приезжает принц Мухаммад бин Салман, в то время заместитель наследника престола, подписывается множество меморандумов о сотрудничестве. Но начинается российская военная операция в Сирии - и отношения в который раз становятся практически замороженными. Лишь сейчас они вроде бы могут выйти из состояния этой замороженности.

Иными словами, говорить о том, что даже после этого визита, даже после подписания множества соглашений, которые, на самом деле, чаще всего являются меморандумами о взаимопонимании, отношения между странами будут развиваться по восходящей, нужно с большой осторожностью. Опасно быть излишним оптимистом.

– В связи с этим визитом часто упоминается интересное положение дел при саудовском дворе в Эр-Рияде и намерения наследного принца, вами уже упомянутого, Мухаммада бин Салмана, которого сейчас считают настоящим теневым правителем королевства. Его можно назвать реформатором, с учетом местных реалий, конечно?

– Да, это очень важно. Кстати говоря, не впервые в Саудовской Аравии складывается такого рода ситуация, потому что и предыдущий король Абдалла в свое время, когда он был наследником престола, играл роль фактического правителя, поскольку тогдашний король Фахд ибн Абдул-Азиз Аль Сауд был очень болен. Я обращу ваше внимание на несколько обстоятельств. Как прошли последние торжества в день "Праздника объединения страны", Национального дня Саудовской Аравии, 23 сентября? С речью к саудовскому народу обратился нынешний наследник престола, а король Салман ограничился небольшой записью в своем Инстаграме! Принц Мухаммад бин Салман играет ведущую роль в нынешней внешней и внутренней политике своей страны, и он действительно сегодня – реальный правитель.

​Можно ли назвать его реформатором, имея в виду саудовские условия? Я думаю, что безусловно, тем более что тот слой, который называется саудовским образованным классом, сегодня именно так и смотрит на Мухаммада бин Салмана. Правда, именно так же он смотрел в свое время и на Абдаллу, когда тот был наследником престола. Прежде всего, Мухаммад бин Салман был инициатором самого амбициозного проекта реформ, который называется "Видение Королевства Саудовская Аравия: 2030". Этот проект действительно предполагает очень широкие, важные изменения в экономике и в социальной жизни страны. Принц Мухаммад бин Салман, конечно же, стоял за последним решением короля, связанным с возможностью предоставить право на управление автомобилем саудовским женщинам. Этот принц в общем является большим и серьезным поборником женской эмансипации в стране!

Кроме того, он уже выполнял несколько важных внешнеполитических миссий, именно он встречался с президентом США Дональдом Трампом, совершал поездки в Париж и Лондон для решения вопросов, связанных с отношениями между этими двумя европейскими странами и Саудовской Аравией. Он находился на саммите G20 в Китае и одновременно совершил официальный визит в Китай и в Японию.

На эти торжества допустили женщин, что было еще вчера абсолютно немыслимо

В конце концов, в последний "Праздник объединения страны", уже упомянутый, в Саудовской Аравии были устроены публичные торжества на стадионах, с выступлениями местных и иностранных арабских артистов - что было абсолютно немыслимо совсем недавно! И на эти торжества допустили женщин, что было также еще вчера абсолютно немыслимо. То есть принц Мухаммад, во-первых, стремится к этим преобразованиям, а во-вторых, к диверсификации внешней политики своей страны.

– А сейчас Мухаммад бин Салман сопровождает своего монарха в поездке?

– Нет, наоборот, ему сейчас нельзя покидать Саудовскую Аравию. Накануне отъезда короля Салмана в Москву был издан специальный указ, согласно которому исполнение обязанностей короля было возложено именно на Мухаммада бин Салмана.

​– Получается, что все недавние события, в которые была вовлечена, или остается вовлечена, Саудовская Аравия – война в Йемене, конфликт с Катаром, расширение противостояния с Ираном, и, конечно, опосредовано война в Сирии – это решения не только короля, но и принца. А как Мохаммад ибн Салман смотрит на Россию?

– Он не испытывает каких-либо чувств раздражения в связи с Россией, хватит и этого. Дело в том, что, хотим мы этого или нет, но российская военная операция в Сирии превратила Москву в важного игрока на Ближнем Востоке. Россия действительно стала интересна Саудовской Аравии, потому что она участник сирийского внутриполитического процесса, и с Россией приходится говорить. Потому что Кремль развивает очень серьезные отношения с Ираном, с ним и по этому поводу нужно говорить. И это определяет позицию Мухаммеда бин Салмана, который, на самом деле, прагматик. Он не видит сегодня другого выхода, кроме как поддерживать контакты с Россией, по крайней мере в отношении тех проблем, которые серьезны для Саудовской Аравии. Это Сирия и Иран.

– А чего сейчас Москва хотела бы от Эр-Рияда? И вообще, кто кому нужен больше?

– Москва сделала важные уступки, которые предопределили этот сегодняшний подарок, сделанный Саудовской Аравией России, я имею в виду приезд короля. В общем, больной человек, который был вынужден отправиться в холодную страну… Россия заняла позицию нейтралитета в отношении событий в Йемене. Россия заняла позицию нейтралитета в отношении кризиса вокруг Катара. Россия в целом отдала в руки Саудовской Аравии решения, связанные с объединением различных платформ сирийской оппозиции, и глава российского МИДа Сергей Лавров это начинание Саудовской Аравии приветствовал. Россия не видит большого отторжения со стороны Саудовской Аравии в том, что касается создания тех самых "зон деэскалации" в Сирии. Саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр недавно даже выражал осторожный оптимизм в связи с развитием "астанинского процесса", но только при условии, что этот процесс приведет к реальным переговорам в Женеве. Это важно. И вот это нужно России от Саудовской Аравии - одобрение идеи "зон деэскалации" и процесса в Астане, который, кажется, буксует, но Москва от него не отказывается.

​– Помимо политики, военно-политических вопросов, Путин и король, как известно, сейчас договариваются о ценах на продаваемую обеими странами нефть и о торговле российским оружием. Сегодня, особенно в западных СМИ, очень много пишут о том, что лидеры Ближнего Востока, причем враждующие друг с другом, то есть, в том числе, главы Турции, Израиля, Египта, Ирана и вот теперь Саудовской Аравии, все чаще встречаются с Путиным либо с его приближенными и обсуждают все эти вопросы, и не смотрят в сторону Вашингтона. Это должно пугать США? Речь идет о глобальных изменениях?

– Отношения Ирана и США – это один вопрос, больной и всем известный. Что касается отношения Турции к США – это другой вопрос. Но отношения Эр-Рияда и Вашингтона – это краеугольный камень всей саудовской внешней политики. Не стоит забывать, что король Салман, этот больной человек, должен будет поехать в США и встречаться с Дональдом Трампом, в октябре или в январе, либо в конце нынешнего, либо в начале будущего года. Этот визит был анонсирован очень давно, и он не отменяется. Напротив, предполагается, что США еще более усилят свое экономическое сотрудничество с Саудовской Аравией. Так что здесь строить иллюзии по поводу того, что Эр-Рияд поворачивается к Москве, не стоит. Саудовская Аравия всего-навсего диверсифицирует свою внешнюю политику: если Россия стала играть некую роль в регионе Ближнего Востока, то это означает только одно: "Мы должны быть прагматичны, мы должны искать с ней какие-то точки соприкосновения".

Строить иллюзии по поводу того, что Эр-Рияд поворачивается к Москве, не стоит

Что касается продажи российского оружия Саудовской Аравии, то эта перспектива обсуждается со времен визита Салмана в Москву в 2006 году, когда он был еще принцем и министром обороны. Речь шла о танках, о каких-то самолетах. Сейчас Россия якобы может начать поставки комплексов С-400 "Триумф" Саудовской Аравии, и это важно и принципиально. Вроде бы Россия, наконец-то, выйдет на саудовский рынок. Но я думаю, что и здесь не нужно строить особых иллюзий в связи с одним главным обстоятельством. Саудовская Аравия хочет сказать Москве и лично Владимиру Путину одну простую вещь: "Не продавайте это оружие Ирану, продавайте его нам, мы заплатим больше!" Как будет использоваться это оружие в дальнейшем, если оно поступит в Саудовскую Аравию, это уже совсем другой вопрос! Будет ли оно просто "утилизироваться", или продаваться в третьи страны - это уже не должно Россию волновать. "Вы в Москве получите ваши деньги и будете довольны, мы же получим в результате сокращение ваших военных поставок в Иран, и вот этот мы от вас хотим". Так что это не прорыв на саудовский рынок вооружения. Переоснастить саудовскую армию, которая вооружена американским оружием, а также частично британским и французским, изменить ее внешнюю военно-политическую ориентацию чрезвычайно трудно, сложно и накладно. Главное – на это никто никогда не пойдет в самой Саудовской Аравии.

​– Но в целом то, что на Западе некоторые СМИ пишут об испуге Вашингтона по поводу активизации связей лидеров арабских стран с Москвой, это оправданные мнения или нет?

– Это огромное преувеличение – и испуг Вашингтона, и сближение с Москвой. Будем реалистичны: да, много лидеров арабских стран приезжали в Москву. Оставим в стороне Египет, и взглянем на итоги, в первую очередь, визитов глав государств зоны Персидского залива. И что после происходило? Какие-нибудь подвижки в отношении проникновения на рынок вооружений в Кувейте или в ОАЭ? Изменились подходы этих стран к основным региональным проблемам, или поменялась российская линия этих подходов? Ничего этого не произошло. И это прекрасно понимают в соответствующих странах.

Это огромное преувеличение – и испуг Вашингтона, и сближение с Москвой

Но, с другой стороны, наблюдается все тот же разумный прагматизм – мол, давайте попробуем, может быть, нам удастся уговорить Москву на этот раз, в связи с визитом нашего короля, не развивать столь широкомасштабные отношения с Ираном. Король Салман где-то без посторонних может сейчас сказать российскому президенту одну простую вещь: "Ваши отношения с Тегераном сегодня, например, в Сирии приводят к тому, что вы на самом деле играете роль иранского подручного". Потому что именно Тегеран – ведущая сила в российско-иранском тандеме в войне в Сирии, – уверен Григорий Косач.