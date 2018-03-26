Bloomberg: лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее о визите Ким Чен Ына в Китай сообщали японские и китайские издания. По их данным, лидер КНДР прибыл в страну на поезде. Отмечается, что это первая зарубежная поездка для Ким Чен Ына с момента прихода к власти в Северной Корее в 2011 году. Сколько дней продолжится пребывание главы КНДР в Китае, и с кем он там встретится, неизвестно.

Ранее в марте о готовности провести переговоры с Ким Чен Ыном заявил президент США Дональда Трамп. Сообщалось, что встреча лидеров двух стран пройдут в ближайшие два месяца.