Австралия высылает двух российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

Австралия присоединилась к числу стран, которые приняли решение выслать российских дипломатов в качестве ответной меры на отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вину за которое Лондон возложил на Москву. Об этом сообщает ABC News.

Во вторник утром премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что его страна вышлет двух российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией и другими странами. В заявлении отмечается, что высылаемые дипломаты — сотрудники российской разведки. Им дали неделю на то, чтобы покинуть страну.

Накануне президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 российских дипломатов и закрыть российское консульство в Сиэтле. Аналогичные меры, хотя и менее масштабные, приняли и страны Европы. Как заявил глава Европейского совета Дональд Туск, это 14 государств ЕС и Украина. Германия, Франция и Польша заявили о высылке четырех дипломатов. Чехия и Литва – трех, Испания, Нидерланды, Дания и Италия объявили персонами нон-грата двоих россиян с дипломатическим статусом каждая. Украина, которая не является членом ЕС, заявила, что выдворит 13 российских дипломатов.

Великобритания ранее выслала 23 российских дипломата, Москва ответила тем же.

Россия отрицает свою причастность к отравлению 4 марта Скрипаля и его дочери, котороестало первым случаем использования нервно-паралитического токсина в Европе со времен Второй мировой войны. В Кремле заявили, что ответят на высылку российских дипломатов.