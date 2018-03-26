"Дело Скрипаля": Европа и США высылают российских дипломатов

Несколько европейских стран и Соединенные Штаты заявили в понедельник о высылке большой группы работающих там российских дипломатов – в знак солидарности с Великобританией в связи с отравлением в этой стране бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выдворении из страны 60 российских дипломатических представителей и закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле на северо-западе США.

Аналогичные меры, хоть и менее масштабные, приняли и страны Европы. Как заявил глава Европейского совета Дональд Туск, это 14 государств ЕС и Украина. В середине дня 26 марта прозвучали скоординированные заявления министерств иностранных дел нескольких стран о решениях по высылке российских дипломатов. Больше всего выдворяет Украина – 13 человек. Германия, Франция и Польша высылают четверых россиян каждая, Литва и Чехия – троих, Дания, Нидерланды и Италия – двоих, Латвия и Эстония – по одному дипломату (в последнем случае это военный атташе посольства РФ в Таллине). Вероятно, в ближайшее время о высылке российских дипломатических работников объявят еще несколько стран. Все высылаемые должны покинуть страны пребывания уже в первых числах апреля.

Российские власти выразили протест в связи с решениями США и стран Европы. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты "разрушают то немногое, что осталось" от двусторонних отношений и добавил, что США "понимают только язык силы". По словам заместителя главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, ответ Москвы будет "зеркальным и адекватным". Уже появились сообщения о готовящейся высылке из России 60 сотрудников дипломатических представительств США.

Высылка российских дипломатов – жест солидарности с властями Великобритании, которые ранее уже выдворили из страны 23 российских дипломатических представителя и членов их семей. Эта мера была принята после недавнего отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. От отравления "Новичком" пострадал также британский полицейский, работавший на месте происшествия. В больницы с жалобами на самочувствие в первые дни после инцидента обратились более 20 человек. Скрипаль и его дочь уже три недели находятся в коме. В прошлом Сергей Скрипаль работал на британскую разведку, за что был осужден в России и позднее обменян в числе других бывших агентов на группу российских шпионов, разоблаченных в США.

Дочь бывшего сотрудника ГРУ за несколько дней до инцидента приехала к отцу из России. Вещество "Новичок", которым они были отравлены, было синтезировано еще в СССР в начале 90-х годов. Как утверждает специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, в свое время первым предавший гласности информацию о "Новичке", опытные образцы этого вещества "могли быть у многих стран, но производство было отлажено только в СССР и России".

Британское правительство заявило, что данные расследования "с очень высокой вероятностью" указывают на причастность России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Многие мировые лидеры выразили солидарность с позицией Британии. После инцидента 22 марта посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер был отозван в Брюссель для консультаций. В тот же день реакция на "дело Скрипаля" стала одной из главных тем обсуждения на саммите ЕС.

Россия, в свою очередь, категорически отвергла обвинения в причастности к происшествию в Солсбери. Из России были высланы 23 британских дипломата, объявлено о закрытии консульства этой страны в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета в РФ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "будет исходить из принципа взаимности", рассматривая каждый случай высылки российских дипломатов.

О том, как нынешние события скажутся на отношениях России и европейских стран в ближайшие годы, в интервью Радио Свобода размышляет бывший заместитель председателя Европарламента, политолог, специалист по проблемам европейской интеграции Либор Роучек (Чехия).

​– Высылка российских дипломатов произошла через неделю после президентских выборов в России, на которых очередную победу одержал Владимир Путин. Такая солидарность стран ЕС – это знак на будущее? Европа намерена на четвертом сроке Путина проявлять по отношению к Москве бóльшую жесткость?

– Это прежде всего реакция на то, что случилось в Британии. Станет ли это каким-то трендом в отношениях между ЕС и Россией, пока говорить рано. Но ясно, что Британия и другие европейские страны понимают: то, что случилось, не единичный случай. Сама реакция на инцидент с "Новичком" неизбежна: Лондон не мог не выслать российских дипломатов. Вопрос до последнего момента заключался в том, должны ли подобный шаг сделать и другие страны. Саммит показал, что единства мнений на этот счет нет. Польша и страны Балтии уже тогда заявили, что к этому готовы, Чехия и Франция не исключали этого, а вот некоторые другие страны выступили против. Но мне кажется, что важнее не конкретная дипломатическая реакция, а как раз осознание того, что Солсбери – это не случайное происшествие, а одна из возможных форм "гибридной войны". Это значит, что очень важно, чтобы спецслужбы европейских стран не просто обменивались информацией, как сейчас, а куда более тесно сотрудничали.

– Но разброд все же налицо. Скажем, новый австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что его страна высылать российских дипломатов точно не собирается. Что же, "русский вопрос" раскалывает Европу?

Это яркий жест, но боюсь, что поведения России на международной арене он не изменит

– Обе позиции по этому вопросу – высылать или не высылать – вполне легитимны. Понятно, что Кремль стремится разделить европейские страны, это в его интересах. Но, как я уже сказал, мне кажется, что сейчас конкретные меры в области безопасности куда важнее формальных шагов. Выбросить дипломатов, или даже послов – это яркий жест, но боюсь, что поведения России на международной арене он не изменит. Куда существеннее сделать так, чтобы инциденты типа британского не могли повториться, если вдруг российская сторона попытается сделать что-то подобное.

– Вы согласны с заявлением британского премьера Терезы Мэй о том, что Россия – больше не стратегический партнер, а стратегическая угроза для Европы?

– Вообще-то Тереза Мэй не сказала ничего нового. То, что Евросоюз и шире – западные страны стремились к сотрудничеству с Россией, можно доказать на многих примерах. Но кто, собственно, выступил против этого стратегического партнерства? Не Запад, а путинская Россия. Ведь во всех российских документах стратегического характера страны Запада обозначены как потенциальные противники России. При этом партнерство с Западом пошло бы на пользу прежде всего самим гражданам России, хотя ясно, что по целому ряду причин эта страна не может или не хочет быть участником Евросоюза или НАТО. И, кстати, я, несмотря на нынешнюю ситуацию, все равно считаю в долгосрочной перспективе сотрудничество России и Запада возможным и нужным. Но проблема в том, что Владимир Путин решил сделать противостояние с западным миром основой своей власти в России – основой политической, психологической, идейной. Результат налицо.

​– Но у Путина и российского руководства есть своя логика. Согласно ей, Запад долгие годы не принимал в расчет интересы России, оттеснял ее из традиционных сфер влияния. В рамках этой логики события 2014 года на Украине – это инспирированный или по крайней мере поддержанный западными странами переворот, а аннексия Крыма – не агрессивный акт, а оборонительное действие. Кажется, в Европе есть политические силы, которым такие взгляды близки и которые склоняются к взаимопониманию с Кремлем.

– Понимать, что, как и почему думают и российские граждане, и руководство России, нужно. Но это не значит, что надо с ними непременно соглашаться. Есть факты. Это противостояние начал не Запад, а Россия. До Украины была Грузия, о событиях 2008 года почему-то часто забывают. Вспомним о Молдавии – из Приднестровья российские войска никогда не уходили. Конечно, к примеру, страны Балтии, бывшие советские республики, после распада СССР постепенно стали членами НАТО и ЕС. Это их путь – можно ли отказывать целым народам в праве на собственный путь? Когда я работал в Европейском парламенте, как раз восточная политика Евросоюза входила в круг моих обязанностей. Да, у ЕС была и есть определенная концепция такой политики – прежде всего в рамках "Восточного партнерства". Бывшим советским республикам, от Белоруссии до Азербайджана, была предложена определенная форма сотрудничества. Они сами решали, принять ее или нет. Например, Армения от более тесных форм партнерства с ЕС на определенном этапе отказалась. Видимо, с учетом позиции России, в союзе с которой эта страна, по мнению ее руководства, нуждается с учетом неразрешенного конфликта с Азербайджаном. Никакого недовольства или противодействия со стороны ЕС не последовало: там просто приняли позицию Армении. Если у тех или иных стран есть возможность выбора между сотрудничеством с ЕС и сближением с Россией – дайте им возможность выбрать. Это их дело. Но, как показала ситуация на Украине, в Москве об этом думают иначе, демонстрации в поддержку проевропейского курса там восприняли как антироссийские и решили противодействовать. Что было дальше, известно.

Владимир Путин решил сделать противостояние с западным миром основой своей власти в России

​– К вопросу о восточной политике: в Германии сформировано новое коалиционное правительство, и в нем за иностранные дела будут отвечать социал-демократы. Эта партия со времен канцлера Вилли Брандта известна своей Ostpolitik, дружественной по отношению к Москве – вне зависимости от того, какой там был режим: советский, ельцинский или путинский. Можно ли предполагать, что, несмотря на прохладное отношение к Владимиру Путину Ангелы Меркель, чьи политические позиции несколько ослаблены, Берлин теперь твердо окажется в рядах Putinversteher – "понимающих Путина"?

– Я думаю, что и в рядах СДПГ нынешнюю Россию воспринимают реалистично. Скажем, с тем, что нынче делает бывший канцлер Шрёдер, активно работающий в интересах Кремля, руководство немецких социал-демократов не согласно. Я слышал в Германии даже заявления о том, что Шрёдера неплохо было бы тоже внести в какой-нибудь санкционный список. Что касается Ostpolitik, то она с начала 1970-х годов, со времен Вилли Брандта, никогда не подвергала сомнению приоритеты внешней политики ФРГ: однозначную принадлежность к Западу, его экономическим и военно-политическим союзам. Но при этом СДПГ стремилась к большей открытости в отношениях с Россией, к активизации самых разных контактов – не только экономических, но и культурных, и просто человеческих. Я считаю, что такая политика тоже в заметной мере способствовала падению коммунистической системы. Если экстраполировать эти принципы на сегодняшнюю Россию – что в этом плохого? Я общаюсь с разными людьми из России и знаю, что новой "холодной войны" там почти никто не хочет. Важно только при этом сознавать, каких взглядов придерживаются люди в Кремле, и не играть роль "полезных идиотов" в их политических играх.

​– 18 марта Владимир Путин обеспечил себе еще 6 лет в Кремле. Означает ли это, что по меньшей мере до 2024 года ожидать каких-либо серьезных перемен в отношениях Европы и России не приходится?

– Я бы, конечно, такие перемены приветствовал – потому что они пошли бы на пользу и гражданам России, и жителям Европейского союза. Но если рассуждать реалистично, то куда более вероятно, что мы увидим примерно то же, что и в последние 4 года. Результаты выборов наверняка еще более утвердят Владимира Путина в его убежденности в том, что избранный им курс верен. Ведь мобилизация российских граждан при помощи воспаленной националистической риторики приносит свои внутриполитические плоды.

– Путин не изменится, но измениться может Европа. Недавние выборы в Италии, например, принесли наибольшее число голосов двум партиям – Лиге и "Движению 5 звезд", – которые известны своими прокремлевскими симпатиями. Вам не кажется, что, если так дело пойдет и дальше, то ЕС сам с радостью "прильнет" к Кремлю?

"Дело Скрипаля" выглядит совершенно контрпродуктивным для Москвы

– Я не считаю это большой угрозой – скорее отражением общественных настроений в некоторых странах ЕС. Однако в этих странах, в отличие от России, есть свободные выборы, действуют демократические институты, в обществе ведутся свободные дискуссии по самым разным проблемам. Всё это гарантия того, что политика будет учитывать весь спектр мнений по столь важным вопросам. Я напомню, что у той же Италии, когда ее правительство возглавлял Сильвио Берлускони, отношения с Кремлем были весьма сердечными. Но общее направление внешней политики и самой Италии, и Евросоюза в целом осталось неизменным. Да, российская сторона пытается и будет пытаться использовать в своих интересах любые расколы, различия в европейской политике, стараться их увеличить. Но эти вещи не проходят незаметно для общества в странах ЕС. С этой точки зрения, например, "дело Скрипаля" выглядит совершенно контрпродуктивным для Москвы, если она, что представляется весьма вероятным, имеет к нему отношение: такие вещи только заставляют западные общества насторожиться, – считает бывший заместитель председателя Европарламента, политолог, специалист по проблемам европейской интеграции Либор Роучек (Чехия).

В самом "деле Скрипаля" появились новые подробности. По информации The Times, Сергей Скрипаль и его дочь в день отравления на 4 часа отключали GPS на своих мобильных телефонах. Издание цитирует предположения, ранее прозвучавшие в других британских газетах, о том, что такие действия могли позволить Скрипалю с дочерью провести какую-то секретную встречу в неизвестном пока месте. В Скотленд-Ярде отказались обсуждать эту информацию уточнив, что не могут комментировать ход расследования.

Ранее Би-би-си со ссылкой на школьного друга Скрипаля Владимира Тимошкова сообщило, что бывший сотрудник ГРУ якобы направил письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить ему вернуться в Россию. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле письма Скрипаля не получали.