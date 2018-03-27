Родственники сообщили о гибели 41 ребенка при пожаре в Кемерове

Родственники погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове заявили, что погиб 41 ребенок. Соответствующие списки вывешены в штабе, созданном родственниками. Всего в списках фамилии 64 жертв, сообщает Интерфакс. Об этом же свидетельствуют списки региональных управлений МВД и МЧС, которые есть в распоряжении РБК.

Утром на стихийный митинг у здания городской администрации собрались тысячи горожан. Они потребовали от властей рассказать правду о пожаре. Многие не верят в официально обнародованное число жертв. Они также призывали отправить в отставку губернатора Амана Тулеева и требовали, чтобы к ним приехал президент Владимир Путин. Мэр Кемерова Илья Середюк предложил осмотреть морг и сгоревшее здание центра, чтобы убедиться в достоверности официальных цифр. Была сформирована инициативная группа, куда вошли родственники погибших, журналисты и глава города. Инициативная группа сообщила, что побывала в морге, где находятся тела погибших. Тела не прятали. По словам одного из членов группы, они осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Еще один активист опроверг слухи в соцсетях о том, что тела прячут на местном хладокомбинате.

Президент России Владимир Путин встретился с членами инициативной группы в здании судебно-медицинской экспертизы. Путин попросил не сомневаться в официальных данных и заверил, что виновные будут наказаны, несмотря на должности и звания, сообщает РИА Новости.

Ранее на совещании в администрации Кемерова Путин назвал причиной трагедии преступную халатность и разгильдяйство, заявив, что "без денег справку нельзя получить, а за деньги все что угодно подпишут".

По последним официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали. Из 25 опознанных тел 13 – дети.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Траур также объявили несколько российских регионов. Национальный траур не объявлялся.