Юрий Дмитриев выступил в суде с последним словом

Приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву будет вынесен 3 апреля. Сегодня правозащитник, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии, выступил в суде с последним словом и заявил о своей невиновности, передает "Эхо Москвы".

Ранее прокуратура потребовала приговорить историка Юрия Дмитриева к девяти годам колонии строгого режима.

В феврале психиатрическая экспертиза не нашла у Дмитриева отклонений. Эксперты признали, что правозащитник здоров и не является педофилом. До этого они подтвердили, что фотографии, которые фигурируют в деле историка, не являются порнографическими и были сделаны в иных целях.

В конце января Дмитриева выпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде.

Главу карельского "Мемориала" арестовали в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения дела против историка стали фотографии обнаженной приемной дочери, которые тот хранил на компьютере. 2 марта 2017 года ему предъявили обвинения в развратных действиях, незаконном приобретении оружия и фотосъемке в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Защита настаивает, что фотографии Дмитриев делал, чтобы фиксировать физическое развитие девочки. "Мемориал" считает дело Дмитриева сфабрикованным.