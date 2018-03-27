Бузотеры и халатность: начальство высказалось о трагедии в Кемерове

У высокого российского начальства есть традиция - реагировать на катастрофы только тогда, когда становится очевидно, что отмолчаться никак не выйдет. Пожар в кемеровском торговом центре, который приобрел масштаб национальной трагедии, не стал исключением: ни губернатор области Аман Тулеев, ни новоизбранный президент Владимир Путин с соболезнованиями не поторопились, за что на обоих обрушился шквал критики в соцсетях. В итоге Путин все же прилетел в Кемерово, однако к народу, собравшемуся у городской администрации на стихийный митинг, так и не вышел, ограничившись встречей с "инициативной группой граждан".

Анна Качкаева:

11 утра., Вести. Встреча Путина с кемеровчанами.... Митинг показывают. Утром в новостях на Первом, на НТВ, на России Путин в Кемерове - главная новость.Цветы возложил. К мальчику в больницу заехал. Выволочку юлящему Пучкову устроил, осадил генерала СК, решившего укорить родителей, оставляющих детей в игровых и кинозалах. От Тулеева хочется отвести взгляд - абсолютная развалина. На третьи сутки после трагедии звучат первые человеческие слова: "не плакать, реветь хочется". Но если Путин все-таки прилетел в Кемерово, то это может означать, что к мужикам, потерявшим семьи целиком, Тулеева решено не выпускать и, возможно, отправить его в отставку. Но с людьми на площади кто-то должен поговорить

Николай Руденский:

"Президент России Владимир Путин во вторник во время своей поездки в Кемерово провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан" (РИА "Новости").

Надо было добавить: "Встреча состоялась по инициативе инициативной группы".

Елена Рыковцева:

Кемеровская женщина - Путину:

- То есть вы даете нам слово, что все будет под контролем, все это будет правдой, и все будет прозрачно?

Путин:

- Даже не сомневайтесь.

Эти люди по прежнему просят у него честное слово и наверное верят его «не сомневайтесь». С другой стороны что им остается. Другого Путина у них нет. Какой Путин - такая и прозрачность.

UPD. - Спасибо, что приехали! Спасибо! - это голоса в завершение встречи с «инициативной группой граждан». Ну да. Таких проколов как встреча с женщинами «Курска» они больше не допустят.

На митинге губернатору и президенту наверняка пришлось бы услышать не только "спасибо" - возмущенные граждане призывали к отставке руководящих областью чиновников. Власти предусмотрительно нагнали на площадь ОМОНовцев.

Евгений Шестаков:

<Забоялся> триумфатор к народу выйти. Часть билетов, по которым люди пришли в торговый центр, раздали в день его выборов. Теперь удаляют упоминания об этом. Но гугл не сотрешь.

Федор Крашенинников:

То есть великий и популярный вождь народа не набрался смелости выйти к собравшимся на улицы гражданам.

А что же так? Он же главнокомандующий, его же все любят?

​Леонид Волков:

Митинг в Кемерово продолжается уже 6 часов. Строго по 31-й статье Конституции: граждане собрались мирно и без оружия, без всяких «уведомлений» и «согласований», высказывают свою боль. Почему это возможно только когда такие жертвы, такой ужас?

И все равно ведь трусы пригнали ОМОН

С собравшимися на площади пообщался вице-губернатор области Сергей Цивилев, которого теперь многие запомнят благодаря диалогу с Игорем Востриковым - человеком, у которого погибли в торговом центре трое детей, сестра и жена.

Павел Стулов:

Вице-губернатор Цивилев: Вы что, пиаритесь на трагедии?!

Мужчина: У меня вся семья погибла, пять человек!

Голос из-за спины Цивилева мужчине, потерявшему семью: Чем тебе Путин-то не угодил, *****

Андрей Десницкий:

Почему бы им не найти каких-то простых, искренних слов для тех, кто потерял - всё? Эти слова сами рвутся изнутри, вздохнуть не дают, комом в горле стоят...

А эти лишь хари свои начальственные недовольно морщат.

Мне кажется, что у них просто атрофировались простые человеческие чувства. Посочувствовать тому, у кого погибла вся семья? Да он же смерд, холоп, он никто. А чиновник - высшая каста. Как можно сочувствовать расходным материалам?

​Михаил Крутихин:

Ну как не вспомнить Путина, который сказал, что вдовы подводников "Курска" - шлюхи, которым заплатили по десять долларов, чтобы попиариться за его счет. Пример для подражания.

Рустем Адагамов:

Вице-губернатор Цивилев, который только что бросил в лицо парню, потерявшему троих детей, «ты пиаришься на трагедии», неуклюже встал на одно колено. Народ, видя такое, кричит «да не надо, позор», губернаторские бычары сзади подхлопывают: «правильно, правильно». Проблема этой власти в том, что она просто не умеет общаться с людьми, они для нее не существуют.

Не появился на митинге и губернатор Тулеев - он объявил собравшихся на площади "бузотерами" и "оппозиционной силой", которые "пытаются решить свои проблемы".

Извинения при этом Тулеев принес не жителям области, а лично Путину.

Сергей Максимишин:

«Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — обратился Тулеев к Путину".

Больше, конечно, не у кого попросить прощения. С другой стороны, понятно. Кому служит, перед тем и извиняется.

Alex Ver-gin:

Невероятно, но факт - Тулеев считает Путина главным и даже, пожалуй, единственным потерпевшим от этого несчастья. Перед ним и извиняется: "Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории».

Илья Гущин:

Ну не перед родственниками же погибших ему извиняться? Они, известное дело, бузетёры, оппозиция и вообще пиарятся на крови. Ничтожества гнусные.

А у Путина инаугурация на носу, ему неприятно.

Митя Алешковский:

С большим трудом сдерживаюсь от экстремистских высказываний в отношении группы лиц "руководство Кузбасса"

Лена Альшанская:

Эти люди реально потеряли границы. Это ж надо настолько не понимать момент, не понимать людей. Настолько не быть политиком. В профессиональном смысле этого слова.

Я вот боюсь, что это тотальная их некомпетентность, их непонимание как вести себя в этой ситуации породит очередного Калоева.

Потому что люди в такой боли, в таком шоке, а некоторые потеряли всю семью и терять им нечего.

И чтобы не доводить до суда Линча надо быть очень чутким и внимательным сейчас к тем людям, которые пострадали.

И понятно, что сегодня у нас с одной стороны вот эти вот, даже не знаю как назвать-то культурно, чиновники с полной оторванностью от реальности и связи с людьми, с привычкой чувствовать свою безнаказанность, а с другой будут и провокаторы, и мошенники, и кто-то, кто воспользуется ситуацией, чтобы строить себе политическую карьеру. Будет такие. И будут те, кто сеет панику.

Только вот сейчас это последнее, что они, чиновники, имеют право говорить вслух.

Имеют право они исключительно на: попросить прощения, что допустили такое в области, выразить сочувствие, обещать разобраться и наказать виновных. Быть там. Плакать со всеми .

Всех, кто сейчас обвиняет родителей или сидит в своих теплых кабинетах, надо всем списком уволить. Это меньшее, что можно с ними сделать.

Upd: Почитала немного про Тулеева, он старый и больной человек, который давно сам просился в отставку. Надо людей вовремя отпускать. Сейчас наверняка и уйдет, но с таким вот шлейфом.

Алексей Навальный:

Всю полноту деградации наших чинуш, сидящих в своих креслах по 20-25 лет, можно наблюдать на примере губернатора Кемеровской области Тулеева.

Ну знает ведь, гад, что его земляки и сограждане тысячами сейчас стоят под зданием администрации. Знает, что родственники погибших там есть.

И послушайте, как он о них говорит.

И обратите внимание, как слушает Путин. Тоже знает, что всё враньё, но молчит.

Еще больше поразили многих комментаторов слова самого Путина: "Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства".

Мария Слоним:

Ведь правда. Ничего страшнее, чем потерять близких, детей нет. Но вот эта реакция чиновников, слова Путина про демографию, извинения и заискивания Тулеева перед Путиным, просто чудовищна. Невозможно поверить, что это говорят люди.

Александр Гольц:

Слушайте, этот человек абсолютно эмоционально глух. "Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства", устраивает он нагоняй кемеровским начальникам. Типа совещание на птицефабрике. Все стараемся увеличивать поголовье, а тут из-за пьяного механика вновь потери...

Максим Горюнов:

судя по комментарию, с точки зрения Владимира Владимировича ситуация выглядит так:

- с помощью телевизора и материальной помощи он добился от россиян желания родить детей.

без усилий президента россияне остались бы

без детей или ограничились одним единственным.

- фактически, эти дети появились на свет за его счет и принадлежат ему

- в детском саду, школе и техникуме

детей ждало созданное президентом патриотическое воспитание

результатом которого

должно было стать два желания: желание вернуть президенту вложенные в них деньги

и желание завести детей.

- вернуть вложения можно через службу в армии, через работу в российских частных военных компаниях, в качестве добровольца, казака и исправного налогоплательщика;

в качестве сетевого тролля, шпиона,

разработчика нового оружия,

участника митинга в поддержку курса президента;

просто через терпеливое отношения

к тяготам и невзгодам русской жизни и глухоту к аргументам и иронии либералов.

- разгильдяи на местах отняли у Владимира Владимировича то, что принадлежит ему

- Владимир Владимирович негодует как помещик,

много потративший на редкие саженцы

и получивший письмо о том, что все они засохли из-за мерзавца приказчика

Константин Мильчин:

Путинская мысль «Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства» и извинения губернатора Кемеровской области Тулеева перед Путиным рисуют вполне понятную картину устройства страны. Народ у нас государственный, то есть президент им владеет, старается преумножить. Доверяет людей во владение губернаторам. Если губернатор людей теряет, то его отчитывают или даже выгоняют. Ну, пусть так. Только эта схема не работает.

Екатерина Барабаш:

Мало того, что они давно утратили связь с реальностью, но для них люди - даже не стадо, даже не так необходимый им еще две недели безликий электорат - все мы для них просто мусор. Вот обычный мусор, который валяется под ногами, через который приходится брезгливо переступать и расчищать его перед приездом Самого и который порой приносит некоторые неприятности вроде собственных громких смертей. И совершенно не обязательно отправлять этих упырей в отставку - на их место придут точно такие же. Потому что других под рукой нет, других система не рождает.

Дмитрий Гудков:

«Мы говорим о демографии и теряем столько людей». Это у Путина не нашлось других слов о трагедии. Демография. Статистика.

«Вы пиаритесь на трагедии». А это кемеровский вице-губернатор отцу троих погибших детей.

Возможно, все эти люди могут хотя бы со своими близкими разговаривать как-то по-людски. А может быть, и нет, и в них уже давно нет ни сердца, ни даже ума, который бы мог его заменить.

Эта история, кроме прочего, о выборности. Безусловно, она не гарантия от людоедов во власти. Но настоящие выборы заставляют человека, который через них прошел, уметь откликаться на эмоции. Самому чувствовать или хотя бы имитировать с высокой степенью достоверности.

А смотришь на этих – и видишь, как мы им надоели, как мы им мешаем, со всеми погибшими детьми, с непонятными требованиями.

«Ну чего, чего им надо, – читается во всех этих сытых раздраженных лицах. – Денег? Вот им денег. Мало? Чего еще-то?»

Они не поймут. И позовут ОМОН.

Ренат Давлетгильдеев:

Администрацию Кемеровской области в разгар митинга защитили от людей пятью кольцами ОМОНа.

Площадь перед тем, что осталось от ТЦ «Зимняя вишня», перед приездом Путина с цветами зачистили от родственников.

Заместитель губернатора области в разгар акции протеста обвинил Игоря Вострикова - у него погибли жена, две дочки, сын и сестра - в том, что он пиарится на трагедии.

Тулеев и Путин к людям не вышли, так как это и не родственники вовсе, а просто «человек 200 постоянных бузотеров».

Власть скорбит вместе с нами

Обещанные компенсации для пострадавших семей многим кажутся недостаточными.

Кирилл Лятс:

Стоит вспомнить, что на Кемеровском угле жируют самые крупные олигархи России: Абрамович, Абрамов, Босов, Тимченко (вице-губер Цевелев как раз его "бывший" топ-менеджер, мечтающий поскорей свалить своего нынешнего патрона и занять его место) , Усманов, Зюзин. Они реально давно бесятся с жиру, а "своим людишкам" даже не могли построить нормальный безопасный торговый центр. И сейчас никто из них не вспомнил о трагедии и не пришел на помощь. Подачка, пускай и щедрая, короля сухариков не в счет - это он индульгенцию себе покупает

Павел Пряников:

После наказания всех виновных в кемеровской трагедии важно сделать вот ещё что: выплатить достойные компенсации родственникам погибших. Ситуация резонансная, и хорошо бы переломить практику, когда в России выплачивают по 1-2 млн. руб. Т.е. оценивают человека в России в 15-30 тыс. долларов - по цене недорогой иномарки.

Владелец "Зимней вишни" - долларовый миллиардер, покрывавшие его деятельность местные чиновники - наверняка долларовые миллионеры. Надо родственникам просто завалить исками этих упырей. Они понимают только главное наказание - деньгами, потому что деньги - их Б-г.

Пусть платят минимум по 100-200 млн. руб. за каждого погибшего. Будут упираться - описывать их имущество. Владелец ТЦ Штенгелев у себя в Австралии вложил только в одну теннисную академию $20 млн., не обеднеет, если исками у него в России отнять пару фабрик.

И вот чем сейчас может и должны помочь оппозиция и просто неравнодушные люди - составлением и сопровождением этих исков от лица родственников погибших.

Другие считают, что одними деньгами тут не отделаешься, и требуют отставок - но подозревают, что их все равно не будет.

Юрий Самодуров:

Единственное, что считаю возможным кроме выражения соболезнования и слов солидарности с горем родных и близких всех людей погибших в пожаре в залах кинотеатра в Кемерово сказать, - то, что губернатор Аман Тулеев, глава МЧС России Пучков, руководители МЧС Кемерово и мэр Кемерово обязаны немедленно, сегодня же подать в отставку. Нормальный руководитель обязан брать на себя ответственность за происшедшее. Поскольку они этого не делают, их отставки следует требовать и добиваться всем миром.

В составе комиссии по расследованию предпосылок и причин происшедшей трагедии обязательно должны быть несколько человек родственников погибших людей. Этого тоже нужно добиваться всем миром.

Сергей Митрофанов:

Конечно,это эмоциональная реакция. Но отставки должны быть, хватит, засиделись мандарины. Но ведь не отставят, потому что придется заново выстраивать коррупционные схемы, а это дорого

Но еще важнее добиться расследования трагедии, причины и точное число жертв которой остаются неясными.

Елена Зелинская:

ПАНИКА,СЛУХИ, СПЛЕТНИ, домыслы, дикие версии про заговоры, - все, чем набухли соцсети и кухни - все это рождается в среде, где годами дозируется и зажимается информация. Все это, как бурьян, выросло на месте, где должна быть качественная, расследовательская, репутационная, а главное, независимая журналистика.

Эль Мюрид:

И еще один момент. Из текстовой трансляции митинга:

Один из представителей самоорганизованного «оргкомитета» митинга Расим Яролиев говорит, что уже на митинге собрали 67 фамилий людей, которые погибли: «За три часа вот здесь. Все местные. А еще мы знаем есть в Трещихе, а есть иногородние. Так что есть моменты для сомнения».

Чиновники попросили предоставить им списки, что сравнить со своими.

Говоря иначе: число жертв уже не совпадает с официально заявленным при том, что 67 фамилий - это кемеровчане, а как известно, в кинотеатре погиб целый класс из области.

Приезд Путина, который должен был. как добрый царь, навести порядок хотя бы с самыми острыми вопросами, оказался бессмысленным: всё остается по-прежнему.

Сергей Лебедев:

После Беслана, после того спортзала невозможно было писать ни о чем. Но в московской больнице (одной из) куда привезли раненых детей и их родителей, куда мы приехали, чтобы передать одежду, игрушки, еду, - мать, чей сын лежал без сознания, посмотрела на все это привезенное мертвым взглядом, как бы взвесила на каких-то внутренних весах и сказала: нам нужна – правда.