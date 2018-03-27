Губернатор Тулеев извинился лично перед Путиным за пожар в Кемерове

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев извинился перед президентом Владимиром Путиным за пожар в торговом центре, в результате которого погибли 64 человека. "Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", – сказал Тулеев на совещании в Кемерове, сообщает пресс-служба Кремля.

В Кемерове во вторник с утра проходит стихийный митинг, на который пришли тысячи горожан. Его участники требуют сообщить правду о пожаре и призывают отправить в отставку власти региона. Рассказывая президенту об акции горожан, Тулеев заявил: "Дальше началось, как обычно. На горе людском – вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Мы работаем с ними, говорим: „Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы“", –​ цитирует Тулеева пресс-служба Кремля. Сам губернатор на акции не появился.

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который общался с пришедшими на митинг горожанами вместо Тулеева, попросил прощения у родственников погибших и встал на площали на колени.

В ходе встречи с инициативной группой родственников погибших Путин на вопрос планирует ли он отправить в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, президент ответил, что "под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии". Путин пообещал, что виновные будут наказаны, несмотря на должности и звания/

Причиной трагедии президент назвал преступную халатность и разгильдяйство, заявив, что "без денег справку нельзя получить, а за деньги все что угодно подпишут". "Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", – цитируют Путина СМИ.​

По последним официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали. Родственники погибших заявили, что погиб 41 ребенок. Соответствующие списки вывешены в штабе, созданном родственниками. Как сообщает корреспондент Радио Свобода на площади, где проходит митинг, инициативная группа собирает фамилии родственников, знакомых и соседей, которые погибли или пропали без вести. По последним данным, в этом списке уже 85 фамилий.