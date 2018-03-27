СМИ: перед выборами в РФ телеканалам запретили давать "плохие новости"

Перед выборами президента российские федеральные телеканалы получили указание давать в эфир как можно меньше негативных новостей, а заменить их позитивными человеческими историями, например, про пенсионеров. Об этом рассказали источники Би-би-си и "Росбалта".

По данным британского агентства, на негативные новости был "жесткий запрет", их нельзя было пускать в эфир без согласования с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым или первым заместителем главы президентской администрации Алексеем Громовым. Собеседник Би-би-си предположил, что запрет продлили до инаугурации президента Владимира Путина.

В воскресенье телеканалы не стали менять сетку вещания, несмотря на пожар в торговом центре в Кемерове, хотя уже тогда были сообщения о десятках погибших. Подробно рассказывать о пожаре в Кемерове, где по официальным данным погибли 64 человека, Первый канал, "Россия 1" и НТВ начали только на следующий день после трагедии. Сотрудники телеканалов объяснили Би-би-си, что не хотели сеять панику до объявления официальных сообщений о жертвах. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отсутствие экстренных новостей было связано с тем, что на телевидении не представляли масштаб трагедии. При этом он подчеркнул абсурдность предположений о запрете на плохие новости на телевидении, сообщает "Росбалт".

Ранее российское телевидение не освещало акции протеста в Волоколамске, где десятки детей попали в больницу с отравлением из-за выброса газа на мусорном полигоне "Ядрово". Телеканалы игнорировали и нападения в школах в Улан-Удэ и в Перми в январе 2018 года.