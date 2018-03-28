Демография и территория. Иван Беляев – о президенте и губернаторе

"Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? – Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", – говорит президент России Владимир Путин.

"Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", – говорит президенту губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Эти слова расставляют всё на свои места. Нет людей. Нет мужчин и женщин. Нет детей. Нет мальчиков и девочек, гибнущих в чудовищном огне, о котором даже думать страшно. Есть демографические единицы.

Нет родного города или родного поселка. Нет места твоего детства, нет места, где ты вырос или нашел новый дом. Нет двора, где играют твои дети. Есть территория.

Это лексика отчуждения, слова-барьеры.

Знаете, недавно были протесты в Волоколамске, и фейсбучные комментаторы с ехидцей спрашивали, сколько жителей городка голосовали за Путина.

Один любящий дедушка говорит про территорию, другой про демографию, и у них не ёкает

Видимо, на этот раз масштаб трагедии не позволил щегольнуть тем же высокомерием, а ведь в любой толпе, собирающейся в эти дни на кемеровских улицах, за Тулеева голосовал каждый восьмой. Но я как раз хочу посмотреть на это ровно с противоположной стороны. Вот человек. Он губернатор небольшой области с незапамятных времен. За эти двадцать лет он должен был объехать там все деревни, заглянуть во все шахты. Почему ему настолько всё равно? Почему человеку, который участвует в выборах с 1989 года, настолько плевать на тех людей, которые за него голосовали и голосуют? Демонстративно плевать.

Не как чиновнику-функции – что-то же он делает, – а именно как человеку. Человеку пожилому, у которого давно есть внуки. Да и у Путина, как он сам о себе говорил, внуки тоже есть. А в итоге один любящий дедушка говорит про территорию, другой про демографию. И у них не ёкает.

Даже в Конституции, черт возьми, написано про многонациональный народ, соединенный общей судьбой на своей земле. Но, кажется, Конституция и здесь устарела, пора менять.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

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