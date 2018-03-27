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Траур в Петербурге

Траур в Петербурге
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27 марта в 19:00 на Марсовом поле в Петербурге стали собираться люди, чтобы почтить память жертв пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". У Вечного огня стихийно образовалось несколько импровизированных мемориалов, куда пришедшие клали цветы и мягкие игрушки. Активисты молодёжного движения "Весна" выложили из свечей надпись "Кемерово", что было расценено полицейскими как "несанкционированное публичное мероприятие". Собравшиеся потребовали от полиции убрать мегафон на траурном мероприятии. В акции приняли участие более тысячи человек.

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