Россия ответила на опросы ЕСПЧ о внесудебной блокировке сайтов

Россия ответила на вопросы Европейского суда по правам человека об обоснованности блокировок сайтов изданий "Грани.ру", "Каспаров.ру" и "ЕЖ.ру", доступ к которым был закрыт в 2014 году без решения суда. Эта мера является пропорциональной и необходимой в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, говорится в меморандуме российских властей на вопросы ЕСПЧ. Об этом в среду пишут "Ведомости".

В ответе руководитель аппарата уполномоченного в ЕСПЧ Андрей Федоров указал, что чиновники действовали в рамках закона, который позволяет ограничивать доступ к ресурсам с призывами к массовым беспорядкам, несогласованным акциям и экстремистской деятельности.

В сентябре прошлого года ЕСПЧ принял заявления заблокированных изданий к рассмотрению. Заявители утверждают, что такие действия нарушили их право на свободу распространения информации. В жалобе отмечалось, что их даже не уведомили о том, что послужило поводом для блокировки. ЕСПЧ задал России серию вопросов с просьбой пояснить, являются ли нормы о блокировках "достаточно точными и предсказуемыми в своем применении" и "дают ли они достаточную степень защиты от произвола".

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов, участвовавший в подаче жалоб в ЕСПЧ, ранее заявил, что блокировки являются попыткой давления на оппозиционные СМИ.Комментируя содержание ответа России ЕСПЧ, он отметил, что Страсбургский суд просит объяснить, какая именно цель преследуется при помощи конкретного ограничения.Российские чиновники считают, что достаточно указать, что они действовали в пределах своих полномочий, сказал правозащитник.