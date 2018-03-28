В Махачкале жестоко избит глава местного отделения "Мемориала"

В Махачкале избит глава дагестанского отделения правозащитной организации "Мемориал" Сиражудин Дациев. Об этом "Медиазоне" сообщила директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Правозащитник госпитализирован в нейрохирургическое отделение, написала Сокирянская в фейсбуке. По ее словам, на Дациева напали утром возле дома. Правозащитника ударили сзади по голове, он упал, после чего его жестоко избили. Он слышал, как нападавшие сели в машину и уехали.

После ареста главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева в начале января сотрудникам организации на Северном Кавказе стали угрожать. Так 17 января двое неизвестных подожгли офис "Мемориала" в Назрани. 22 января в Махачкале был подожжен автомобиль дагестанского представительства правозащитного центра. На следующий день на телефонный номер сотрудников организации поступили угрозы.

Оюба Титиева арестовали по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитник и его коллеги настаивают, что запрещенные вещества подбросили сотрудники полиции, которые проводили обыск и задержание. По словам Титиева, дело против него сфабриковано, а власти Чечни хотят избавиться от "Мемориала" в республике. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева.