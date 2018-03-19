Суд отклонил жалобу на продление ареста Оюбу Титиеву

Суд в Грозном в понедельник отклонил жалобу на продление ареста главе чеченского представительства центра "Мемориал" Оюбу Титиеву, которого обвиняют в хранении наркотиков. Об этом сообщается на телегам-канале правозащитного центра.

Обвинение не предоставило никаких доказательств того, что Титиев сможет оказать давление на свидетелей или следствие, настаивал представитель защиты. Адвокат Марина Дубровина на заседании подчеркнула, что преследование главы чеченского "Мемориала" носит политический характер и направлено на пресечение его правозащитной деятельности.

На прошлой неделе миссия США в ОБСЕ выразила глубокую обеспокоенность продолжающимся "судебным преследованием и необоснованным задержанием" Оюба Титиева и призвала освободить правозащитника.

6 марта суд продлил арест Титиева на два месяца. Просьбу адвокатов отпустить правозащитника из-под стражи под поручительства кандидатов в президенты России Григория Явлинского и Ксении Собчак судья отклонил.

Оюба Титиева арестовали в январе по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитник и его коллеги настаивают, что запрещенные вещества подбросили сотрудники полиции, которые проводили обыск и задержание. По словам Титиева, дело против него сфабриковано, а власти Чечни хотят избавиться от "Мемориала" в республике.

В Генеральной прокуратуре не увидели нарушений в действиях полицейских, которые задерживали Титиева.