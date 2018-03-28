В Кемерове арестовали управляющую ТЦ "Зимняя вишня"

Суд в Кемерове арестовал на два месяца управляющую торгового центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок, задержанную по делу о пожаре, в котором погибли 64 человека. Об этом сообщает корреспондент сайта "Сибирь.Реалии" из зала суда. Сама Судденок отрицает свою вину. Она заявила на суде, что контролеры кинозалов отчитались об эвакуации всех зрителей после обнаружения пожара 25 марта. Подсудимая также добавила, что двери залов никогда не запирались, зрители могли свободно выходить и заходить обратно. На тот же срок арестованы охранник Сергей Антюшин, технический директор Георгий Соболев и электрик Александр Никитин.