Кемерово: прокуратура проверит жалобы на бездействие спасателей

Прокуратура Кемерова проверит жалобы родственников погибших о том, что сотрудники экстренных служб и полиции вели себя непрофессионально во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого, по официальным данным, стали 64 человека, большинство из которых дети.в воскресенье. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В прокуратуру поступило три жалобы, в том числе от супругов Игоря Сабадаша и Надежды Востриковой, у которых во время пожара погибли пятеро родственников - дочь, невестка и трое внуков (7, 5 и 2 лет). Они считают, что к многочисленным жертвам привело бездействие спасательных служб и работников МВД.

По словам Надежды Востриковой, в день пожара ей позвонила дочь, которая сказала, что она заперта вместе с другими детьми в кинозале в торговом центре, что там отключили свет и начался пожар. Она просила мать спасти их. Через несколько минут Надежда Вострикова уже была на четвертом этаже торгового центра, и на коленях просила о помощи находившихся там пожарных. Но они отказались идти в кинозал, сославшись на то, что ждут бригаду спасателей. По словам Востриковой, в тот момент кинозал еще не был охвачен пламенем, и детей можно было спасти.

Ранее глава регионального управления МЧС Александр Мамонтов заявлял, что пожарные сделали все, что было в их силах: эвакуировали из горящего торгового центра более 100 человек и спасли еще более 20.

25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемеровепроизошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По словам очевидцев, сигнализация не сработала, часть людей оказалась отрезана от выхода огнем, и пыталась выбраться через окна.

По факту трагедии было возбуждено несколько уголовных дел, задержаны пять человек. По версии следствия, в здании не были обеспечены необходимые меры безопасности, а сотрудники охраны некомпетентно проводили эвакуацию.