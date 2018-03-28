В Кемерове арестовали управляющую ТЦ "Зимняя вишня"

Суд в Кемерове арестовал на два месяца управляющую торгового центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок, задержанную по делу о пожаре, в котором погибли 64 человека. Об этом сообщает корреспондент сайта "Сибирь.Реалии" из зала суда.

Сама Судденок отрицает свою вину. Она заявила на суде, что контролеры кинозалов отчитались об эвакуации всех зрителей после обнаружения пожара 25 марта. Подсудимая также добавила, что двери залов никогда не запирались, зрители могли свободно выходить и заходить обратно.

Ранее о своей невиновности заявил охранник Сергей Антюшин. По версии следствия, он не включил сигнализацию, когда начался пожар. Сам Антюшин утверждает, что система оповещения давно была неисправна.

Всего по делу о пожаре задержаны пять человек. По версии следствия, в здании не были обеспечены необходимые меры безопасности, а сотрудники охраны некомпетентно проводили эвакуацию.