Малала Юсуфзай вернулась в Пакистан впервые за шесть лет

Правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай 29 марта вернулась на родину в Пакистан – впервые после нападения на неё талибов, произошедшего шесть лет назад.

Под усиленной охраной её привезли из аэропорта Исламабада в отель. Ожидается, что Юсуфзай пробудет в Пакистане четыре дня и встретится с премьер-министром страны Шахидом Хаканом Аббаси.

Малала Юсуфзай стала известной в 11 лет, когда начала вести блог на Би-би-си, критикуя попытки талибов установить законы шариата в долине Сват на севере Пакистана, и открыто выступала за право девочек получать образование. В октябре 2012 года она была тяжело ранена боевиком движения Талибан. После чего Малала проходила длительное лечение в Великобритании.

В 2014 году в возрасте 17 лет Малала Юсуфзай была удостоена Нобелевской премии мира, а позднее стала послом мира ООН.

Встреча Малалы Юсуфзай с королевой Великобритании.