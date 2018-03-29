Омбудсмен: у учительницы из Йошкар-Олы не будут забирать детей

Учительница из Йошкар-Олы Екатерина Соколова, ранее заявившая о невыносимых условиях труда, прервала голодовку после встречи с представителями администрации и правоохранительных органов.
Она рассказала сайту "Idel.Реалии", что чиновники пообещали пересмотреть надбавки к ее зарплате. Уполномоченный по правам человека, в свою очередь, заверил Соколову, что заместитель мэра, обещавшая забрать у преподавательницы детей, раскаивается.
При этом директора школы, которая снизила Екатерине Соколовой зарплату с 27 до 15 тысяч рублей, не уволили. Из-за этого преподаватель отказалась окончательно прекратить голодовку.
Соколова жаловалась, что при новом руководстве количество учебных часов уменьшилось с 36 до 32, хотя зарплату сократили почти вдвое. Это не дает учительнице возможности взять подработку.
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