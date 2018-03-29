Неонациста Железнова заочно осудили за наемничество

Суд в Москве заочно приговорил националиста Романа Железнова к четырем годам колонии строгого режима по обвинению в наемнической деятельности. Об этом сообщает агентство "РИА Новости". Следствие установило, что Железнов с июля 2014-го по февраль 2016 года принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины в составе украинского батальона "Азов".

В приговоре судья сослался на слова свидетелей, которые утверждают, что Железнов рассказывал им о доходе в 300 долларов в месяц за службу в добровольческом батальоне. По их словам, осужденный участвовал в неонацистских маршах, еще проживая в Москве, и был сторонником идеологии запрещенной в России организации "Правый сектор".

Железнов находится за пределами России. На оглашения приговора он и его адвокат не явились. Отец Железнова, выступая в суде, заявил, что его сын в боевых действиях не участвовал, а работал в пресс-службе "Азова".

Первое в новейшей истории России уголовное дело по статье "Наемничество" было заведено в отношении Романа Железнова в конце 2014 года. В его квартире в Москве сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Железнова также считают соратником националиста Максима Марцинкевича, осужденного на пять лет за размещение в интернете "видеороликов экстремистского содержания".

Статья "Наемничество" предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Согласно российскому законодательству, наемником считается человек, который, не являясь гражданином государства, за деньги воюет на его стороне. Международное гуманитарное право прямо не запрещает наемничество, однако говорит о том, что наемник не имеет права на статус военнопленного и может быть привлечен к уголовной ответственности, если попадет в плен.