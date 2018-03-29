В Улан-Удэ журналистку оштрафовали за анонс митинга против мэра

Суд в Улан-Удэ оштрафовал на 30 тысяч рублей редактора издания "Республика" за анонс митинга против мэра города. Евгению Балтатарову признали виновной в нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Журналистка написала у себя в Фейсбуке, что в четверг ее задержали на рабочем месте и увезли в суд. При этом полиция предлагала арестовать Балтатарову, чтобы она не смогла участвовать в мероприятии.

24 марта журналистка предложила провести митинг против мэра Александра Голкова без согласования. До этого городские власти отклонили две заявки на проведение мероприятия.

По словам Балтатаровой, она хотела привлечь внимание к состоянию городских дорог, экологической обстановке, очередям в детские сады и низким зарплатам, а также обсудить проблему коррупции.