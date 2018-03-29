Украина не выдаст пранкера, который сообщил о "300 погибших" в Кемерове

Украина не выдаст России пранкера Евгения Вольнова. Его подозревают в разжигании ненависти или вражды из-за того, что он якобы распространял информацию о "300 погибших" во время пожара в торговом центре в Кемерове 25 марта.

В пресс-службе Генерального прокурора Украины заявили, что, согласно Конституции, своих граждан за рубеж не выдают. Генпрокуратура призвала Россию направить в Киев документы по делу Вольнова в рамках международной правовой помощи.

Вольнов заочно арестован в России и объявлен в розыск. Он опубликовал аудиозапись, в которой от лица спасателя МЧС спрашивает сотрудников моргов Кемерова о готовности принять тела более 300 погибших. В России пранкеру грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф в размере до полумиллиона рублей.

По официальным данным, в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 64 человека. Большинство из них – дети. Группа местных добровольцев составляет неофициальный список возможно погибших и пропавших без вести. В этом списке на 29 человек больше. В частности, в него входят люди, которые не появлялись дома за несколько дней до трагедии.

29 марта стало известно, что три человека из списка пропавших без вести при пожаре в Кемерове оказались живы. Следственный комитет сообщил, что проверил обращения местных жителей о 67 пропавших без вести во время пожара, и выяснилось, что трое из них живы. Теперь данные Следственного комитета о числе погибших совпадают с данными МЧС.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове начался 25 марта. В соцсетях в первые часы после пожара начали появляться сообщения о том, что погибло более 300 человек. На данный момент эти слухи не нашли подтверждения.