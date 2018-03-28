В России завели дело на украинского пранкера за звонки в морги Кемерова

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении украинского пранкера Никиты Кувикова, известного под псевдонимом Евгений Вольнов. По версии следствия, он намеренно пытался "дестабилизировать ситуацию", для чего звонил в морги Кемерова и сообщал о необходимости принять тела 300 человек, якобы погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Дело возбуждено по статье о возбуждении ненависти, следователи будут требовать заочного ареста и розыска Кувикова. Сам он в комментарии РБК заявил, что "плевал" на российские законы. Пранкер также предложил следователям обратить внимание на российские СМИ, которые, по его словам, "распространяют заведомо ложную информацию о распятых мальчиках, о испанских диспетчерах и так далее".

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в среду заявил, что некие "определенные силы пытаются стравить людей" после пожара в Кемерове и "страшно раскачивают ситуацию". Он рассказал о якобы поступившем накануне анонимном ложном звонке с сообщением о минировании кузбасских шахт. Чиновник также заявил, что неизвестные от имени областного суда приглашают близких погибших на предварительное заседание.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове начался 25 марта. Официально погибшими считаются 64 человека. В минувший вторник неоднократно появлялись сообщения о том, что погибло более 300 человек. Пранкер Вольнов в этот день опубликовал запись своего звонка в морг, в котором от имени сотрудника МЧС заявил, что погибло более 200 человек. Он также вел прямой эфир на YouTube под заголовком "Угораем вместе с Кемерово". Позднее пранкер пояснил, что не видит в своих звонках глумления над памятью погибших, а число жертв подсчитал исходя из вместимости кинозалов в торговом центре.