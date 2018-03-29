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Николя Саркози предстанет перед судом по новому делу о коррупции

Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози снова предстанет перед судом по обвинениям в коррупции и использовании служебного положения в личных целях. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Речь идёт о коррупционном скандале, расследование которого было прекращено ещё в 2013 году. Политика подозревали в попытке получить конфиденциальную информацию у одного из судей Кассационного суда Франции, который рассматривал выдвинутые против экс-президента обвинения в нелегальном финансировании избирательной кампании. Утверждается, что за секретные данные Саркози пообещал чиновнику назначение на высокий пост в Монако. Сам экс-президент намерен обжаловать решение о возобновлении дела.

Расследование так называемого "дела Бетанкур" началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози, будучи президентом, обладал иммунитетом. Саркози обвиняли в злоупотреблении доверием владелицы корпорации L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей президентской кампании. В 2013-м дело закрыли за недостаточностью доказательств.

Власти Франции также расследуют другие возможные нарушения, которые были допущены Саркози. Следователи изучают информацию о том, что правительство ливийского лидера Муаммара Каддафи тайно предоставило Саркози 50 миллионов евро (62 миллиона долларов) на президентские выборы 2007 года.

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