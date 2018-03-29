Из России в качестве "зеркальных мер" вышлют 60 американских дипломатов

Из России выдворят дипломатов тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников в ответ на отравление Сергея Скрипаля. Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал эту меру "зеркальной". В частности Россию покинут 60 американских дипломатов, а также будет закрыто генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.

О высылке российских дипломатов заявили власти 22 стран ​– это ряд государств Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Албания, Македония и Украина. В общей сложности будут высланы почти 140 российских дипломатов. Такие меры приняты из-за отказа Кремля отвечать на вопросы по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта в английском городе Солсбери. Против них, по мнению следователей, применили разработанный в СССР яд под названием "Новичок". Лондон заявил, что к преступлению причастен Кремль. Москва отвергает обвинения.