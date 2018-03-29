Кемерово: информационная война на крови... Эфир в 21:05.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили однодневный заработок в фонд помощи семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Об этом сообщила пресс-служба областной администрации. Позднее эта новость пропала с официального сайта, передает канал "Настоящее время". Оригинал текста сохранился в кэше.

На благотворительный счет также поступают пожертвования от предприятий, организаций и частных лиц. На сегодняшний день это более 24 миллионов рублей, передает РБК.

28 марта губернатор Тулеев, отказавшийся выйти на многотысячный стихийный митинг в Кемерове и извинившийся за трагическую гибель людей во время пожара только перед президентом Путиным, записал видеообращение. Он пообещал, что семьи погибших получат по пять миллионов рублей. Тулеев также пожаловался, что некие "определенные силы пытаются стравить людей" после пожара в Кемерове и "страшно раскачивают ситуацию". Ранее он назвал собравшихся на митинг горожан "бузотерами". На акции звучали призывы к отставке Тулеева.

Между тем центральная площадь Кемерова, где во вторник проходил стихийный митинг с требованием честного и прозрачного расследования причин пожара в торговом центре "Зимняя вишня", остается оцепленной. По периметру площади стоят ограждения, ее патрулируют сотрудники полиции, передает Интерфакс.

Глава областного парламента Алексей Синицын заявил, что площадь огородили, "чтобы траур не превращался в политическое действо", сообщает сайт VSE42.ru

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта. Официально погибшими считаются 64 человека, большинство из них – дети.

Кто и как использует в своих интересах человеческую трагедию в Кемерове? - говорят журналисты Саид Бицоев, Екатерина Виноградова, Ашот Джазоян.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

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