Финансируемый российским правительством телеканал RT прекратит вещание в Вашингтоне в ночь на 1 апреля. Как сообщает информационное агентство Bloomberg, две ТВ-станции WNVT и WNVC, которые ретранслировали RT в американской столице, прекращают свою работу.

Телеканал также исчезнет из местных кабельных систем. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что канал продолжит работу в Вашингтоне на других платформах. Она связала прекращение вещания со статусом "иностранного агента", которым RT обладает на территории Соединённых Штатов. Телеканал зарегистрировался в этом статусе в нояборе прошлого года.

В январе 2017 года Центральное разведывательное управление США опубликовало доклад о российских кибератаках на американскую избирательную систему. В нём Россия обвиняется во вмешательстве в президентские выборы в США при помощи хакеров и СМИ, среди которых упомянуты телеканал RT и агентство Sputnik. В докладе они были названы "пропагандистской машиной".

В документе говорится, что подконтрольные Кремлю СМИ и сеть так называемых "троллей" в интернете способствовали российской кампании по влиянию на выборы. В докладе приведены цитаты из блогов и публичных заявлений главного редактора Russia Today и Sputnik Маргариты Симоньян, свидетельствующие о связях этих СМИ с правительством России.