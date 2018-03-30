Пожарный: все эвакуационные выходы ТЦ в Кемерове были закрыты

Представителей администрации и охраны торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове не было на месте в момент прибытия пожарных, хотя они обязаны были их встретить и сообщить, сколько в здании может находиться людей. Все эвакуационные выходы были закрыты, аварийного освещения не было, говорится в заявлении начальника региональной службы пожаротушения Андрея Бурсина на сайте МЧС Кемеровской области.

По его словам, пожарные прибыли к центральному входу в торговый центр через четыре минуты после получения сигнала. Они сразу поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания. Там уже было очень сильное задымление, на расстоянии вытянутой руки ничего не видно, очень высокая температура. Шло стремительное распространение огня, - рассказал Бурсин. Он считает, что быстрому распространению огня способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция.

Ранее Игорь Востриков, потерявший при пожаре в Кемерове троих детей, жену и сестру, получил доступ к записям камер наблюдения торгового центра. Он выложил видеообращение, в котором утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты. Дверь в зал, где показывали мультфильмы, и было много детей, позже запер один из зрителей из-за сильного задымления. "Пожарные прибыли на место через 40 минут", утверждает Востриков. Его мать, Надежда Вострикова обратилась с жалобой в прокуратуру на непрофессиональные действия сотрудников экстренных служб. Она рассказала, что на коленях просила пожарных о помощи. Но они отказались идти в кинозал, сославшись на то, что ждут бригаду спасателей.

Сегодня в Кемерове задержана генеральный директор компании-собственника сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Юлия Богданова, сообщается на сайте Следственного комитета. По данным следствия, подчиненные неоднократно предупреждали её онедостатках системы противопожарной безопасности здания. Однако она никаких мер не принимала.

25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.