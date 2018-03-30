Высшая школа экономики удалила запись ток-шоу с Песковым

Медиацентр Высшей школы экономики удалил запись беседы с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым на студенческом ток-шоу "В точку" через несколько часов после его окончания. Об этом Русской службе "Би-би-си" сообщили несколько студентов ВШЭ, которые принимали участие в организации мероприятия.

Официальной записи этой встречи нет, сказал руководитель образовательной программы ВШЭ "Журналистика" Сергей Корзун. Он добавил, что ВШЭ не будет публиковать полную запись этой встречи по просьбе самого Дмитрия Пескова.

Обычно запись общения (ток-шоу "В точку!" - учебная программа) выкладывают в социальных сетях.

Перед началом разговора студентам не ставили никаких условий о неразглашении содержания встречи. В конце ток-шоу Песков, уже прощаясь, поинтересовался у аудитории: "Мы же с вами офф-рекорд разговариваем?" Зал ему ничего не ответил, рассказал один из участников ток-шоу "Коммерсанту". Собеседник издания отметил, что в зале было пять камер,у Пескова – микрофон-петличка, а ведущие объявили, что "запись пошла".

Студенческая газета "The Вышка" сообщила, что для эфира с Песковым формировались закрытые списки участников, хотя обычно вход в зал свободный.

В ходе разговора со студентами Песков объяснил, почему президент Путин не вышел к участникам стихийного митинга в Кемерове. Он также заявил, что "без реальной оппозиции – страна жить не может", назвал Навального "очень умным человеком", который замкнулся на антикоррупционной повестке. Обвинения в домогательствах в адрес депутата Леонида Слуцкого Песков сравнил с делом американского продюсера Харви Вайнштейна. В ситуации со Слуцким есть "чуть-чуть дань моде", а также попытка угнаться за "вакханалией, которая творится сейчас в Америке", сказал Песков.

Расшифровку слов пресс-секретаря президента опубликовали Русская служба "Би-би-си" и издание "МБХ Медиа".