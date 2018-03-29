Песков объяснил, почему Путин не вышел к митингующим в Кемерове

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему во время поездки в Кемерово тот не вышел на площадь к митингующим. По мнению Пескова, с многотысячной толпой "говорить в стиле Путина невозможно". Такое заявление пресс-секретарь президента сделал, выступая на ток-шоу "В точку" в Высшей школе экономики, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Песков назвал Путина "конкретным и прагматичным президентом", который далек от популизма. Также пресс-секретарь отметил, что слова губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о "бузотёрящих" на митинге оппозиционерах были неудачными.

Песков заявил, что "без реальной оппозиции – страна жить не может". Однако, по его мнению, российская оппозиция не может объединиться из-за таких людей, как Григорий Явлинский и Алексей Навальный. Последнего он назвал "очень умным человеком". По мнению пресс-секретаря, Навальный замкнулся на антикоррупционной повестке. "Нельзя стать политиком на "часах Пескова", – подчеркнул он. Расшифровку слов пресс-секретаря президента опубликовало издание "МБХ Медиа".

​Ранее были опубликованы слова Пескова о ситуации с журналистками, обвинившими в домогательствах депутата Государственной думы Леонида Слуцкого. Он сравнил этот скандал с разоблачением голливудского продюсера Харви Вайнштейна, жертв которого он назвал проститутками.