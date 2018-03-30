Жена Малобродского написала открытое письмо главе СК Быстрыкину

Жена бывшего генерального директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, который находится под арестом по делу о хищении бюджетных средств, обратилась с открытым письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Копию письма, датированного 30 марта, публикует сайт "Эха Москвы".

Татьяна Лукьянова написала, что опасается за жизнь и здоровье мужа после его перевода из следственного изолятора "Матросская тишина" в переполненную камеру в СИЗО "Медведково". У Малобродского поднялось давление, но врача к нему не вызвали. "Действовать необходимо быстро", подчеркивает она, так здоровье 60-летнего Малобродского, который страдает несколькими хроническими заболеваниями, резко ухудшилось.

Татьяна Лукьянова также напоминает, что за девять с половиной месяцев, прошедших после того, как её мужа взяли под стражу, у них было лишь шесть свиданий. Разговаривать с семьей по телефону Малобродскому запретили. "Неужели "следствие" непременно означает издевательства и унижения? " — пишет Лукьянова.

Она просит главу Следственного комитета России и омбудсмена дать ей возможность, на которую, по её словам, имеет право - лично убедиться в том, что жизни и здоровью её мужа ничего не угрожает.

Алексея Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании "Седьмая студия", основанной режиссером Кириллом Серебренниковым. Он единственный из обвиняемых, который находится в СИЗО. Малобродский вины не признаёт.