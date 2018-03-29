Бывшего директора "Гоголь-центра" поместили в переполненную камеру

Бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, который находится под арестом по делу "Седьмой студии", перевели в переполненную камеру следственного изолятора "Медведково", где ему стало плохо. Врач, которого вызвали в понедельник, так и не пришел, рассказала телеканалу "Дождь" адвокат Малобродского Ксения Карпинская.

Ранее она сообщала, что у ее подзащитного за время содержания под стражей значительного ухудшилось состояние здоровья.

Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании "Седьмая студия", основанной художественным руководителем "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым.

Алексей Малобродский вины не признаёт, а адвокаты обвиняемого настаивают на том, что его содержание под стражей незаконно и требуют немедленного освобождения.