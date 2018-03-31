WSJ: Трапм заморозил финансирование Сирии

Дональд Трамп заморозил выделение 200 миллионов долларов для Сирии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. По данным издания, о том, что Вашингтон намерен выделить финансирование Сирии, президент США узнал их сообщений прессы. Ранее эти средства пообещал выделить бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон во время заседания коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

На днях Трамп заявил, что в скором времени американские военные уйдут из Сирии, а джихадисты "Исламского государства" будут полностью разгромлены. При этом в начале года вице-президент Майк Пенс утверждал, что Вашингтон будет сохранять в Сирии своё присутствие.

Не выводить войска из Сирии Трампа призвал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время своего визита в США. Об этом сообщает американский журнал Time.

Международная коалиция во главе с США ведет борьбу с радикальными исламистами в Сирии с 2014 года. Американский воинский контингент насчитывает около двух тысяч человек. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.