Суд в Москве рассматривает вопрос об аресте миллиардера Магомедова

Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство об аресте владельца группы компаний "Сумма", миллиардера Зиявудина Магомедова. Предпринимателя обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей в составе организованной преступной группы.

Сторона обвинения на заседании суда уточнила, что речь идет сразу о нескольких уголовных делах, объединенных в одно производство. В них упомянуты более двухсот юридических лиц. По версии прокуратуры, похищенные Магомедовым средства находятся на счетах подконтрольных ему офшорных компаний. Обвинение подчеркивает, что подозреваемый часто летает за рубеж, в частности 31 марта собирался вылететь в Майами.

Представитель прокуратуры также заявил, что у Магомедова есть связи "в политических кругах". Ряд СМИ ранее писал о связях Магомедова с вице-премьером российского правительства Аркадием Дворковичем, а Алексей Навальный в 2015 году утверждал, что Магомедов якобы оплачивал отдых пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Адвокат Магомедова Александр Вершинин выступил против ареста своего подзащитного. Он также подчеркнул, что предприниматель был меценатом и жертвовал деньги на благотворительность. Адвокаты Магомедова готовы внести залог в 2,5 миллиарда рублей, чтобы бизнесмен остался на свободе. Прокуратура требует поместить его под стражу.

Помимо Зиявудина Магомедова были задержаны его брат и партнер по бизнесу Магомед, а также руководитель подконтрольной группе "Сумма" строительной компании Артур Максидов. Его обвиняют в создании или участии в преступном сообществе, а также мошенничестве. Следствие считает, что он организовал хищение на сумму более 600 миллионов рублей путем завышения цен.

Задержания Магомедова и его предполагаемых сообщников прошли после обысков, которые были проведены в офисах "Суммы", а также доме миллиардера. В МВД заявили, что в деле девять подозреваемых, а следственные действия проходили в 25 субъектах федерации.