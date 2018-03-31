Посольство РФ в Лондоне предупреждает туристов об угрозе "русофобии"

Посольство России в Великобритании в субботу выпустило предупреждение для российских граждан, которые намереваются посетить Соединенное Королевство.

"На фоне антироссийской политики и нарастания угрожающей риторики британской стороны", как говорится на сайте посольства, "существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании" Россиян, в частности, предупреждают о возможности более тщательной проверке их паспортов и личных вещей при пересечении границы, а также о "провокациях с подбросом постронних предметов". Россиян также просят "избегать конфликтных ситуаций с местным населением" с учетом, как говорится в сообщении, "искусственно насаждаемой властями в британском обществе русофобии". Россиянам, у которых, как говорится в сообщении, "имеются сомнения в отсутствии вопросов или претензий со стороны властей Великобритании", рекомендовано воздержаться от поездок в эту страну.

Кроме того, российское посольство в Лондоне выпустило отдельные предупреждения для родителей, планирующих отправить детей на учёбу в Великобританию, и для болельщиков, которые собираются в Лондон на матч "Арсенал"-ЦСКА 5 апреля. Родителей, в частности, тщательно взвесить необходимость таких поездок.

Великобритания обвиняет Россию в причастности к отравлению в городе Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти выслали из страны 23-х российских дипломатов и заявляют о возможности иных мер. При этом британские политики заявляют, что речь идет не о конфликте с российским народом, а лишь о споре с Кремлем, и утверждают, что законопослушным гражданам России в Британии ничто не угрожает.