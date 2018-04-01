Десятки активистов устроили автопробег протеста Волоколамск-Москва

Несколько десятков жителей подмосковного Волоколамска - участников прошедшего в воскресенье в городе митинга за закрытие мусорного полигона "Ядрово" - устроили автопробег протеста Волоколамск-Москва. Около 40 автомобилей с активистами выехали на Новорижское шоссе и с медленной скоростью начали движение в сторону Москвы.

На шоссе вскоре образовалась пробка. Дорожная полиция перекрыла полосы, по которым ехали активисты, и заставили их съехать с шоссе, после чего трасса была разблокирована.

В митинге в Волоколамске приняли участие около 6 тысяч человек - сообщил мэр города Петр Лазарев, который также выступил перед горожанами, в отличие от недавно назначенного исполняющего обязанности главы района.

Основными требованиями участников акции стали закрытие полигона "Ядрово", проведение прямых выборов главы района, а также освобождение одного из лидеров активистов Артема Любимова, накануне задержанного полицией. По оценке мэра Волоколамска Петра Лазарева, в акции приняли участие около 6 тысяч человек. Всего в городе живет около 20 тысяч. Звучали также призывы к отставке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Президента Владимира Путина выступавшие приглашали приехать в Волоколамск, чтобы оценить масштабы бедствия.

Жители жалуются на выбросы газа на мусорном полигоне, из-за которых в городе уже несколько недель неприятный запах. Ситуация обострилась после того, как десятки детей обратились в больницы с жалобами на отравление свалочным газом.

По сообщению МБХ Медиа, полиция во время и после митинга задержала около 10 человек, в том числе 4-х активистов незарегистрированной партии "Другая Россия". Среди них Михаил Галяшкин, осужденный ранее по обвинению в нападении на полицейского на акции 26 марта 2017 года в Москве.