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В Волоколамске проходит акция против мусорного полигона

В Волоколамске проходит акция против мусорного полигона. В центре города собрались несколько тысяч человек. Полиция задержала митингующего с плактом "позор мусорным баронам". А четверо активистов Другой России были задержаны еще при въезде в город - прямо на платформе.

Протестующие требуют отправить в отставку местные власти и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Кроме того – ликвидировать мусорный полигон "Ядрово". Массовые акции в Волоколамске проходят с начала года.

Жители жалуются на выбросы газа из-за свалки. Ситуация обострилась после того, как десятки детей обратились в больницы с жалобами на отравление свалочным газом.

Накануне полиция задержала организатора акций против мусорного полигона "Ядрово" Артема Любимова. Его обвиняют в неповиновении сотрудникам полиции.

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