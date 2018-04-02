Росгвардия просит наказать своих сотрудников после пожара в Кемерове

Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил направить в Следственный комитет заявление о привлечении к уголовной ответственности по делу о пожаре в торговом центре в Кемерове сотрудников одного из подразделений ведомства. Об этом пишет Коммерсантъ".

Как выявила служебная проверка, сотрудники кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля, который должен был проверять работу охранников в торговом центре, допустили к работе неподготовленный персонал. Выяснилось, что частная организация "Центр защиты" не имела права оказывать охранные услуги на таком объекте, как торговый центр, так как её сотрудники не проходили специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации. В результате когда произошёл пожар, один из них не привел в действие систему оповещения, пояснив затем, что он просто растерялся. Другие не приняли мер к эвакуации посетителей.

В Росгвардии считают, что в Центре лицензионно-разрешительной работы не могли не знать, что частное охранное предприятие работает в "Зимней вишне" незаконно. Также выяснилось, что владельцами предприятия оказались дети бывшего главы областного управления вневедомственной охраны, которое теперь входит в Росгвардию. Под арестом по делу о пожаре находятся шесть человек, в том числе сотрудник охраны, который, как полагают следователи, не включил кнопку оповещения посетителей торгового центра.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, включая 41 ребенка.