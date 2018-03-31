Арестована директор компании – собственника "Зимней вишни"

Суд в Кемерове в субботу арестовал на два месяца генерального директора компании, которой принадлежит сгоревший торговый центр "Зимняя вишня". Юлию Богданову обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей, сообщает "Интерфакс".

По данным следствия, сотрудники неоднократно предупреждали директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат" о недостатках системы безопасности здания, которое переделали в торговый центр. Следователи считают, что Богданова не принимала никаких мер.

Пожар в "Зимней вишне" начался 25 марта и, по официальным данным, унес жизни 64 человек, большинство из которых – дети. Под арестом уже находятся технический директор и управляющая торговым центром, сотрудники компании, обслуживающей пожарную сигнализацию, и охранник, который, по версии следствия, не включил систему оповещения о чрезвычайной ситуации.