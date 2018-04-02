В Москве задержали организатора пикета с картонной фигурой Слуцкого

В Москве у здания Государственной думы полиция задержалаорганизатора пикетов с картонными фигурами депутата Леонида Слуцкого Алёну Попову. Об этом она написала в фейсбуке.

2 апреля активисты планировали встать у здания парламента с картонными фигурами с изображением Слуцкого. Полицейский, задержавший Попову, сказал, что пикет с использованием сборно-разборной конструкции без предварительного уведомления запрещён. Закон требует в этом случае подать заявку за три дня. Если на Попову составят административный протокол, ей грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей.

Ранее депутата от ЛДПР ЛеонидаСлуцкого открыто обвинили в сексуальных домогательствах корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Сам Слуцкий назвал обвинения "бредом". 21 марта комиссия Государственной думы не нашла нарушений в действиях депутата, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы. После этого несколько российских СМИ отказались работать в российском парламенте. В ответ Госдума лишила эти издания аккредитации.

Активисты хотели провести акцию против сексуальных домогательств 29 марта, но мэрия Москвы её не согласовала . Тогда Попова решила подать несколько заявок на акции в разные дни и разных местах, она намерена подавать такие заявки, пока одну из них не одобрят.