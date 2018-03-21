Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях Слуцкого

Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях депутата от фракции "ЛДПР" Леонида Слуцкого, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы. Об этом в среду заявил руководитель комиссии Отари Аршба.

О домогательствах со стороны Слуцкого сообщили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и журналистка Би-би-си Фарида Рустамова.

В Госдуме в ответ посоветовали журналисткам "одеваться поприличнее", не приходить в парламент, если им страшно, и даже поменять работу. После этого у Госдумы прошли акции как против Слуцкого, так и в его поддержку.

Сам депутат отрицает все обвинения и называет их "бредом". 8 марта в опубликованном в Фейсбуке поздравлении депутат попросил прощения у женщин, которым "когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания".