В Госдуму внесли закон о блокировке сайтов с порочащей информацией

В Государственную думу России внесен законопроект о блокировке сайтов, на которых размещены сведения, "порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица". Документ размещен на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно документу, как только истекает срок исполнения судебного решения об удалении порочащей информации, судебный пристав направляет соответствующее постановление в Роскомнадзор, который будет блокировать сайт в течение одного рабочего дня. По действующему законодательству, суд или судебные приставы не могут потребовать заблокировать информацию, признанную порочащей честь и достоинство. Они лишь могут штрафовать за неисполнение решения об удалении информации.

В мае 2017 года миллиардер Алишер Усманов, упомянутый в фильме Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон", выиграл суд у основателя ФБК Алексея Навального. Он потребовал удалить порочащие его сведения. Навальный отказался выполнять решение суда, фрагменты фильма не удалены до сих пор.