Суд разъяснил, что именно Навальный обязан удалить по иску Усманова

Оппозиционер Алексей Навальный обязан удалить из фильма-расследования "Он вам не Димон" только те фрагменты, в которых упоминается о "взятке" миллиардера Алишера Усманова главе правительства Дмитрию Медведеву. Это следует из мотивировочной части решения Люблинского суда Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Усманова. Представители Навального пока не подтвердили получение полного текста решения суда.

Помимо утверждений о том, что миллиардер дал "взятку" Медведеву, Алексея Навального обязали удалить сведения о том, что Усманов осуществляет цензуру в издательском доме "Коммерсантъ", а также о том, что бизнесмен является преступником, и давал взятки други российским чиновникам, в том числе вице-премьеру страны Игорю Шувалову. Это решение касается трех сайтов Навального, его YouTube-канала, а также страницы в Фейсбуке.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в марте 2017 года опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости Дмитрия Медведева. В расследовании, в частности, утверждается, что Усманов в качестве взятки передал подконтрольным премьер-министру структурам усадьбу стоимостью около 5 миллиардов рублей.

В мае Усманов подал в суд на Навального. Иск бизнесмена был удовлетворен. СМИ сообщали, что судья, оглашая свое решение, обязала оппозиционера целиком удалить расследование "Он вам не Димон". ФБК намерено обжаловать решение суда. Сам Навальный ранее заявил, что он не будет удалять фильм. "Это исключается полностью", – утверждает политик.