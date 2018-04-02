Telegram – Роскомнадзору: требование ФСБ технически невыполнимо

Руководство Telegram ответило Роскомнадзору на угрозу заблокировать мессенджер в течение 15 дней в случае отказа передать ФСБ ключи расшифровки сообщений пользователей, что требование спецслужбы технически невыполнимо. Ответ в своем телеграм-канале опубликовал председатель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В Telegram отмечают, что при существующем способе работы администратор сервиса ни при каких условиях не имеет доступа к информации, позволяющей расшифровать сообщения. Мессенджер предоставляет возможность пользоваться двумя видами передачи сообщений – "облачные чаты" и "секретные чаты". В первом случае переписка никогда не сохраняется на серверах Telegram, во втором – хранится в зашифрованном виде, но никогда – в одном месте. Кроме того, ключи шифрования регулярно обновляются, неактуальные ключи – уничтожаются автоматически, – говорится в ответе мессенджера.

20 марта Роскомнадзор отправил руководству мессенджера Telegram уведомление о необходимости выполнить требование закона и передать ключи шифрования сообщений Федеральной службе безопасности России. Срок истекает 4 апреля. После этого Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки мессенджера.

Ранее Верховный суд России отклонил иск Telegram к ФСБ. Представители Telegram требовали признать незаконным приказ передать ФСБ ключи для расшифровки сообщений. В Telegram ссылались на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Однако в ФСБ в ответ заявили, что сообщения пользователей мессенджера якобы не являются информацией, которую охраняет Конституция.