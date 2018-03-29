ФСБ: Мессенджеры должны передать ключи шифрования в течение 10 дней

Федеральная служба безопасности потребовала от организаторов распространения информации, в том числе и мессенджеров, предоставить ключи расшифровки сообщений пользователей в течении десяти дней. Документ опубликован на портале правовой информации.

20 марта Роскомнадзор отправил руководству мессенджера Telegram уведомление о необходимости выполнить требование закона и передать ключи шифрования сообщений Федеральной службе безопасности России. У Telegram есть на это 15 дней. После истечения этого срока Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки мессенджера. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания продолжит защищать свободу и неприкосновенность частной жизни.

Ранее Верховный суд России отклонил иск Telegram к ФСБ. Представители Telegram требовали признать незаконным приказ передать ФСБ ключи для расшифровки сообщений. В Telegram ссылались на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Однако в ФСБ в ответ заявили, что сообщения пользователей мессенджера якобы не являются информацией, которую охраняет Конституция.